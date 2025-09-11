Dončič na ME takmer priviedol Slovincov k senzácii. Po prehre s Nemcami prskal na rozhodcov - VIDEO

Ďalší fenomenálny výkon Luku Dončiča tentoraz na postup nestačil. O medaily si na európskom šampionáte basketbalistov namiesto Slovincov zahrajú úradujúci majstri sveta Nemci.
Vo štvrťfinále ME v lotyšskej Rige slovinskí reprezentanti až do začiatku poslednej štvrtiny nečakane držali vedenie nad favorizovanými Nemcami, ale napokon im podľahli 91:99. Dončič bol opäť dominantný, k 39 bodom pridal aj 10 doskokov a 7 asistencií, ale v konečnom dôsledku mu zostali uplakané oči.
Gesto k rozhodcom
Alebo skôr hnev na rozhodcov, lebo už na začiatku tretej štvrtiny mu odpískali štvrtú osobnú chybu a zvyšok zápasu musel dohrávať v strese z možného piateho faulu znamenajúceho predčasný koniec. Dončič si krátko na to neodpustil smerom k rozhodcom gesto, ktoré evokovalo úplatnosť arbitrov.
Šok pre Omiča
„Ak už rozhodcovia nechránia najlepšieho hráča na turnaji, tak potom neviem koho by mali. Nemci mali obrovské množstvo trestných hodov. Nemôžem tomu uveriť. Som z toho v šoku,“ vravel po zápase Dončičov spoluhráč Alen Omič na webe iDnes.cz.
Vysoký pivot bol jedným z dvoch hráčov Slovinska, ktorí museli pre 5 faulov predčasne z ihriska. Tým druhým bol Aleksej Nikolič.
„Najmä v posledných dvoch minútach zápasu sa udialo viac podozrivých vecí. Ani neviem, čo mám k tomu povedať. A že Luka vyfasoval tri fauly za 10 minút? To sa volá nedostatok rešpektu. Zaslúžili sme si postúpiť,“ dodal Omič.
Naštvaný aj na seba
Dončič ako líder Slovincov a tiež tímu zámorskej NBA Los Angeles Lakers nakoniec zápas dohral, ale najmä v obrane to bolo za cenu prenechaného väčšieho priestoru pre nemecké útoky.
„Som naštvaný na seba, lebo som mohol urobiť viac. Niektoré moje strely boli uponáhľané. Niektoré verdikty rozhodcov však boli tiež trochu divné. Najmä prvá technická chyba už po dvoch minútach. Zvyčajne to býva tak, že dostanete najprv varovanie,“ skonštatoval Dončič.
Zatiaľ čo Nemci si zahrajú v piatkovom semifinále proti Fínom (druhú semifinálovú dvojicu tvoria – Grécko a Turecko), Slovinci skončili rovnako ako pred troma rokmi vo štvrťfinále.
Najvyšší priemer
Dončič opúšťa scénu ME ako najlepší strelec s priemerom 34,7 bodu na zápas.
„Ako jediný má tento priemer vyšší ako 30 bodov. Jeho 39 bodov proti Nemecku je nový historický bodový rekord štvrťfinálových zápasov na ME,“ napísal web FIBA.