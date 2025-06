Dvakrát odsúdený a stále vo funkcii, Kažimír na poste guvernéra NBS môže podľa politológa spôsobiť napätie v koalícii

Situácia okolo zotrvania Petra Kažimíra vo funkcii guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorému už skončil mandát a ktorý je dvakrát neprávoplatne odsúdený za korupciu, môže podľa politológa Radoslava Štefančíka spôsobiť napätie vo vládnej koalícii. Kažimír zostáva vo funkcii len preto, že Národná rada SR nezvolila nového guvernéra, pričom strana Smer-SD je proti jeho zotrvaniu a považuje ho za zradcu, zatiaľ čo Hlas-SD na jeho zotrvaní trvá.

„Určite to nerobí dobrú krv, určite to neprinesie stabilitu do vládnej koalície, ale tak ako vyriešili ambície pána Huliaka a pána Migaľa, tak si viem predstaviť, že vyriešia aj tento problém,“ uviedol v relácii Braňo Závodský Naživo Štefančík. Zároveň vyjadril nepochopenie nad postojom strany Hlas.

„Vzhľadom na tie rozsudky ani nechápem, prečo Hlas tlačí do tohto. Na Slovensku existuje množstvo kvalitných ekonómov, ktorí nie sú odsúdení, aj keď iba na prvostupňovom súde a ktorí by túto funkciu mohli tiež veľmi zodpovedne a veľmi kvalitne a odborne vykonávať,“ povedal politológ.

Šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok už pred časom upozornil, že spor o guvernéra by mohol vyvolať ďalšiu vládnu krízu. Podobne ako v prípade predsedu parlamentu. Politológ Štefančík však predpokladá, že koalícia bude hľadať riešenie, ktoré zabráni ďalšiemu prehĺbeniu napätia.