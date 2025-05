V rozsudku musí vidieť aj študent práva fatálne nezmysly. Fico reaguje na súdny proces s guvernérom Kažimírom

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír si podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zaslúži spravodlivosť, hoci stál v prvom rade politickej zrady v Smere, z ktorej vznikol Hlas-SD. Uviedol to predseda vlády na sociálnej sieti, kde reagoval na dve, podľa jeho slov kontroverzné, rozhodnutia – súdu a prokuratúry.

Ako premiér uviedol, sudca, zatiaľ neprávoplatne, odsúdil Kažimíra. Rozhodnutie sudcu podľa neho vyvoláva otázku, či nemalo poslúžiť politickým cieľom opozície a poškodiť vládne strany.

Nezmysly v rozsudku

„Aj študent právnickej fakulty musí vidieť v odsudzujúcom rozsudku fatálne nezmysly. Ak sledujeme frenetický potlesk protivládnych médií a opozície, nemôžem sa zbaviť pocitu, že je oprávnené pozrieť sa na prípadné podozrenie sudcu zo spáchania viacerých trestných činov, a na to, čomu malo odsúdenie v skutočnosti poslúžiť,“ dodal Fico s tým, že by očakával, že strana Hlas-SD sa o to postará podaním trestného oznámenia.

Predseda vlády ďalej reagoval na rozhodnutie prokurátorky zrušiť obvinenie Petrovi Laťákovi (Demokrati), a teda aktivistovi s valaškou, ktoré mu bolo vznesené za výrok, že je to len otázkou času, kedy „pôjde Fico dole“.

„Takže pred rokom iný politický aktivista tej istej strany Demokrati ma chcel za moje politické názory zavraždiť. Teraz príde druhý, dokonca člen strany, a so sekerkou v ruke a ukrajinskou zástavou na pleciach ma opäť posiela „dole“. Prokurátorka sa pri zrušení obvinenia domnievala, že „sekretkár“ iba slobodne hovoril, a že ho nemožno stíhať,“ okomentoval situáciu predseda vlády a na prokurátorku, ktorá zrušila obvinenie sa obrátil s odkazom: „Vážená pani prokurátorka, kľudne si po večeroch hádžte doma nôž do fotografie mojej hlavy, ale keď ráno prichádzate do práce, váš politický názor si nechajte pred dverami prokuratúry. Ak takto mienite „vybavovať“ nenávistné prejavy, je na mieste otázka, či ste potom pripravená niesť zodpovednosť za to, že vaším prístupom budete povzbudzovať masové výzvy na odstránenie ústavných činiteľov, až príde k ich realizácii“.

Výchova ďalšieho atentátnika

Premiér sa vo svojom statuse na sociálnej sieti prihovoril aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. „Vážený pán generálny prokurátor, nie ste nadšený, keď dostávate rady. Mali by ste si však v takýchto zásadných otázkach urobiť na prokuratúre poriadok. Ak dieťa na škole počmára učiteľovi plášť, dostane dvojku zo správania,“ uviedol premiér.

A to s tým, že ak však má strana Demokrati aktivistu atentátnika a vychová si ďalšieho, ospravedlnenie takéhoto správania slobodou prejavu je v tomto prípade mimoriadne nebezpečné. Premiér sa totiž domnieva, že sa takto pri plnom vedomí vytvárajú podmienka na ďalší atentát.

Vinný z prečinu podplácania

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok 29. mája uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z prečinu podplácania. V tejto súvislosti mu uložil peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Pokiaľ by ho Kažimír nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest jeden rok väzenia.

Kauza sa týka úplatku 48-tisíc eur pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Čiastka by podľa rozsudku mala prepadnúť štátu. Piatkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Obžalovaný sa vyhlásenia rozsudku osobne nezúčastnil, keďže sa nachádza v Hongkongu.

V ten istý deň súčasne strana Demokrati informovala, že členovi opozičnej strany Petrovi Laťákovi, ktorý vystupoval vo videu s valaškou, pričom hovoril o „klinci do rakvy Roberta Fica“ zrušili obvinenie v celom rozsahu. „Demokrati sa stali terčom paranoje vládnych predstaviteľov a ukážkovým príkladom zneužívania štátnej moci. Nás však nezlomia a nezastrašia,“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď.