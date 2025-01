Pred rokom zvažovala koniec kariéry. Španielka postúpila prvýkrát do semifinále na Australian Open - VIDEO

Španielska tenistka Paula Badosová po prvý raz v kariére postúpila do semifinále na niektorom z grandslamových turnajov. Bývalá svetová dvojka, ale aktuálne nasadená jedenástka, si vo štvrťfinále dvojhry žien na Australian Open poradila s favorizovanou Američankou Coco Gauffovou 7:5, 6:4.

V súboji o postup do finále vyzve víťazku neskoršieho štvrťfinále medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.

Dvadsaťsedemročná Badosová bola vlani v máji po zranení chrbta až na 140. mieste rebríčka WTA, ale potom začala výrazne stúpať a na konci roka jej už patrila 12. pozícia.

Aktuálne po postupe do semifinále má istotu deviatej priečky a môže ísť ešte vyššie. Jej triumf nad svetovou hráčkou číslo 3 Gauffovou je zároveň jej prvý skalp tenistky z Top Ten na grandslamovom turnaji.

Mladej Američanke uštedrila v Melbourne Parku vôbec prvú prehru v novej sezóne, keďže Gauffová predtým vyhrala všetkých päť dvojhier na United Cupe a tiež úvodné štyri kolá na Australian Open.

„Prišla som na dvorec s tým, že predvediem svoj najlepší tenis a myslím si, že sa mi to aj podarilo. Súperka najmä v úvode zápasu hrala šialene dobre, ale som hrdá na to, ako som sa s tým vyrovnala. Pred rokom o tomto čase som mala ťažké zranenie chrbta a nevedela som, či nebudem musieť skončiť s tenisom. Teraz hrám svoj najlepší tenis a som v semifinále grandslamu. Nikdy by som si nepomyslela, že to bude možné,“ vyhlásila Badosová podľa webu WTA Tour.

„Bojovala som do konca, ale niekedy to nevyjde podľa vašich predstáv. Musím sa s tým zmieriť, súperka zahrala výborne,“ reagovala po prehre 20-ročná Američanka.

Gauffová prestrieľala Badosovú vo víťazných úderoch 31:15, ale zároveň urobila až 41 nevynútených chýb v porovnaní s 23 u súperky. Američanka rovnako doplatila na slabšie druhé podanie (úspešnosť 35%) a urobila až šesť dvojchýb. Súperke ponúkla desať brejkbalov, z ktorých štyri využila.

Badosová bola dosiaľ na Australian Open najďalej v osemfinále v roku 2022. Jej grandslamovým maximom bolo dvakrát štvrťfinále – na Roland Garros 2021 a US Open 2024.

„Dvakrát som po prehre vo štvrťfinále na ´veľkej štvorke´ odchádzala z kurtu sklamaná a nechcela som to zažiť aj do tretice. Preto som od prvej výmeny dala do toho všetko. V semifinále sa znova pokúsim zlepšiť a vyhrať. A je mi jedno, proti komu nastúpim,“ uviedla na záver bojovne naladená Španielka.