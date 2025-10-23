Dva turecké kluby protestujú proti návratu izraelských tímov do domácich euroligových arén

Dva najväčšie turecké basketbalové kluby Fenerbahce a Anadolu Efes vyjadrili protest proti rozhodnutiu vedenia Euroligy umožniť izraelským tímom opäť hrať domáce zápasy v Izraeli. V spoločnom vyhlásení kluby vyjadrili znepokojenie nad tým, ako bolo rozhodnutie prijaté.
Oznámili tiež, že začali rokovania s vedením Euroligy. Od začiatku vojny Izraela proti Hamasu v Pásme Gazy v októbri 2023 izraelské kluby v Eurolige a Európskom pohári hrávali svoje domáce zápasy v zahraničí.
Fenerbahçe Beko & Anadolu Efes Ortak Açıklaması
EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.
21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak… pic.twitter.com/IC8juiuUuq
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 22, 2025
Po prímerí z 10. októbra 2025 sa však kluby dohodli, že od 1. decembra 2025 sa zápasy vrátia do Izraela. „Fenerbahce Beko a Anadolu Efes vyjadrili nesúhlas a jasne poukázali na obavy z možných dôsledkov, ak bude rozhodnutie realizované,“ uviedli kluby na platforme X.
Dodali, že napriek tvrdeniam o jednomyseľnosti rozhodnutia nebolo na stretnutí Euroligy vykonané žiadna hlasovanie. Oba turecké kluby sú v kontakte s tureckými športovými inštitúciami a vedením Euroligy a výsledok rokovaní oznámia neskôr.
Zatiaľ neodohrali žiadne zápasy vonku proti izraelským tímom. V októbri 2023 rozhodli akcionári Euroligy, že izraelské kluby budú hrať svoje medzinárodné zápasy na bezpečnejších miestach kvôli vojne medzi Izraelom a Hamasom. Odvtedy Hapoel Tel Aviv hráva domáce zápasy v Sofii a Maccabi Tel Aviv v Belehrade.