Dva turecké kluby protestujú proti návratu izraelských tímov do domácich euroligových arén

Turecké tímy vyjadrili obavy z rozhodnutia vedenia súťaže umožniť izraelským klubom hrať doma.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
basketbal
Na ilustračnej snímke basketbal. Foto: Ilustračné, Getty Images
Turecko Basketbal Basketbal z lokality Turecko

Dva najväčšie turecké basketbalové kluby Fenerbahce a Anadolu Efes vyjadrili protest proti rozhodnutiu vedenia Euroligy umožniť izraelským tímom opäť hrať domáce zápasy v Izraeli. V spoločnom vyhlásení kluby vyjadrili znepokojenie nad tým, ako bolo rozhodnutie prijaté.

Oznámili tiež, že začali rokovania s vedením Euroligy. Od začiatku vojny Izraela proti Hamasu v Pásme Gazy v októbri 2023 izraelské kluby v Eurolige a Európskom pohári hrávali svoje domáce zápasy v zahraničí.

Po prímerí z 10. októbra 2025 sa však kluby dohodli, že od 1. decembra 2025 sa zápasy vrátia do Izraela. „Fenerbahce Beko a Anadolu Efes vyjadrili nesúhlas a jasne poukázali na obavy z možných dôsledkov, ak bude rozhodnutie realizované,“ uviedli kluby na platforme X.

Dodali, že napriek tvrdeniam o jednomyseľnosti rozhodnutia nebolo na stretnutí Euroligy vykonané žiadna hlasovanie. Oba turecké kluby sú v kontakte s tureckými športovými inštitúciami a vedením Euroligy a výsledok rokovaní oznámia neskôr.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zatiaľ neodohrali žiadne zápasy vonku proti izraelským tímom. V októbri 2023 rozhodli akcionári Euroligy, že izraelské kluby budú hrať svoje medzinárodné zápasy na bezpečnejších miestach kvôli vojne medzi Izraelom a Hamasom. Odvtedy Hapoel Tel Aviv hráva domáce zápasy v Sofii a Maccabi Tel Aviv v Belehrade.

Okruhy tém: Euroliga basketbalistov Izraelsko-palestínsky konflikt
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk