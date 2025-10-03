Problémom izraelskej operácie v Gaze je, že nemá jasne definovaný cieľ ani spôsob ukončenia - VIDEO

Debata v Konzervatívnej kaviarni sa zameriava na Blízky východ. Okolnosti konfliktu v Gaze a súvisiacej izraelsko-iránskej vojny približuje popredný odborník na jadrovú energetiku a zároveň veľký odborník na vojenstvo Andrej Žiarovský.
Izraelská vláda je asi naozaj rozhodnutá zmeniť mapu Blízkeho východu. Tak ako to povedali na začiatku, po 7. októbri, že ju zmenia tak, aby ten región nikdy nevyzeral tak, ako dovtedy, pripomína v debate o izraelskej operácie v Gaze.
„Z tohto pohľadu sa im nedivím. 7. október 2023, to bol šok. Izrael, niekoľkokrát vo svojej histórii čelil hrozbe zničenia. Toto pre nich nie je nejaká periférna vojna. Izrael si skutočne nemôže dovoliť zanedbať nejakú hrozbu. Preto na toto reaguje, pochopiteľne, veľmi tvrdo a môžeme sa potom baviť o tom, či 64 tisíc je genocída alebo nie,“ dodáva Andrej Žiarovský.
Žiarovský chápe zámer Izraela oslabiť Hamas na kosť, na druhej strane však vidí pnutie medzi vojenským a politickým vedením Izraela. Na vojenské sú kladené požiadavky dobyť Gazu, ale nie je definovaný politický cieľ, čo sa má vlastne vybojovať. „Ja to chápem tak, že cieľom Izraela je, aby už Hamas nevládol v Gaze, aby odišiel,“ hovorí Lukáč. Žiarovský ale pripomína, že slovo „nevládol“ a „odišiel“ musí mať konkrétnu náplň.
Stanislav Janota kontruje historickou paralelou: “Keď spojenci dobíjali Nemecko nemali predsa záujem zničiť Nemecko, vyvraždiť Nemcov, mali záujem ho denacifikovať.“
„Ale tam bol jasný cieľ – bezpodmienečná kapitulácia,“ oponuje Andrej Žiarovský. Vojenské operácie sa podľa jeho slov, musia končiť niečím takýmto. Dohoda alebo ten koniec musí byť tvrdený nejakým politickým aktom. „A tu momentálne nemáme jasne zadefinovaný cieľ, tu je ten problém. A ťažko sa definuje, pretože Hamas nie je štát. A ako môže niečo, čo nie je štátom, bezpodmienečne kapitulovať? Kto podpíše tú bezpodmienečnú kapituláciu? Ako sa tá kapitulácia zafixuje? Čo bude prejavom tej kapitulácie? Keď ste v stave, že z 2 miliónov ľudí v Gaze 75 až 80 percent ľudí podporuje, viac alebo menej aktívne sa zúčastňuje operácii toho Hamasu,“ vysvetľuje Žiarovský.
Pripomína, že Nemecko malo napriek všetkým tým rozvalinám a totálnemu zničeniu v 1945 stále funkčné štátne orgány. Hitler jasne definoval, kto bude jeho nástupcom. Admirál Dönitz delegoval Kietla, von Friedeburga a Stumffa, aby podpísali kapituláciu a do 48 hodín sa nemecké jednotky začali vzdávať.
V debate o konfliktoch na Blízkom východe sa dozviete aj to:
- Ako úspešné bolo izraelsko-americké bombardovanie iránskeho jadrového programu
- Ako po útoky dopadli iránske zásoby obohateného uránu
- Aké boli dôvody nevýraznej iránskej odpovede a prečo Irán nedostal podporu ani od Ruska a Číny
- Ako z konfliktu v regióne benefituje Saudská Arábia
- Aký je postoj arabských štátov k Palestíncom
- Prečo Izrael blokuje humanitárnu pomoc