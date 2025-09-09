Dunajská streda s novou akvizíciou. Fyzický zdatný útočník zaujal gólmi v Konferenčnej lige

V príchode talentovaného futbalistu z Gambie hrali podstatnú úlohu referencie od bývalého hráča DAC-u Baja.
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Hráči z FC DAC 1904 Dunajská Streda sa tešia po góle 1:0 počas futbalového zápasu 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy o titul 2024/2025 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 Dunajská Streda. Bratislava, 12. apríl 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Slovenský provoligový futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda získal do svojich radov novú akvizíciu. Z estónskeho tímu Paide Linnameeskond prichádza 19-ročný gambijský útočník Pa Assan Corr, ktorý s tímom zo Žitného ostrova podpísal kontrakt do leta 2029.

Talentovaný hráč už absolvoval všetky potrebné formality a bude nosiť dres s číslom 14. DAC o tom informoval na svojom oficiálnom webe.

Gólový v pohárovej Európe

Corr pochádza z mesta Bundung, no futbalovo vyrastal v najväčšom gambijskom klube Real de Banjul, s ktorým získal dva majstrovské tituly.

Po druhom titule zamieril v januári 2025 do Estónska, kde v drese Paide Linnameeskond zaujal v kvalifikácii Konferenčnej ligy UEFA, keď dvakrát skóroval proti gibraltárskemu tímu Magpies. Presadil sa aj v domácej lige, pohári a najvyššej estónskej súťaži.

DAC už poznal

Som veľmi nadšený, je to pre mňa skvelá príležitosť čo najviac sa zlepšovať. DAC som už poznal, nakoľko v klube nedávno pôsobil gambijský hráč. Viem teda, že tu kladú veľký dôraz na rozvoj mladých hráčov. Hneď ako som sa dozvedel o záujme klubu, oslovil som Baja a poprosil ho o názor. Povedal mi o klube samé pozitívne veci, čo ma definitívne presvedčilo, aby som prijal ponuku,“ uviedol Corr, ktorý sa považuje za tímového hráča silného v šestnástke, zakončení aj v hre hlavou.

Dac trnava.jpg
FB DAC Dunajská Streda

Hráč s perspektívou

S príchodom mladého útočníka je spokojné aj vedenie DAC-u. „S radosťou vítame Pa Assana Corra v DAC. Ide o komplexného útočníka, ktorý je silný v hre chrbtom k bráne, schopný podržať loptu a zároveň rýchly, čím dokáže roztiahnuť obranu súpera. Vnímame ho ako perspektívny projekt do budúcnosti a veríme, že sa postupne vyprofiluje na dôležitého hráča nášho klubu,“ povedal výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.

