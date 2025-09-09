Dunajská streda s novou akvizíciou. Fyzický zdatný útočník zaujal gólmi v Konferenčnej lige

Slovenský provoligový futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda získal do svojich radov novú akvizíciu. Z estónskeho tímu Paide Linnameeskond prichádza 19-ročný gambijský útočník Pa Assan Corr, ktorý s tímom zo Žitného ostrova podpísal kontrakt do leta 2029.
Talentovaný hráč už absolvoval všetky potrebné formality a bude nosiť dres s číslom 14. DAC o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Gólový v pohárovej Európe
Corr pochádza z mesta Bundung, no futbalovo vyrastal v najväčšom gambijskom klube Real de Banjul, s ktorým získal dva majstrovské tituly.
Po druhom titule zamieril v januári 2025 do Estónska, kde v drese Paide Linnameeskond zaujal v kvalifikácii Konferenčnej ligy UEFA, keď dvakrát skóroval proti gibraltárskemu tímu Magpies. Presadil sa aj v domácej lige, pohári a najvyššej estónskej súťaži.
Taliansko si koledovalo o blamáž, Kosovo v kvalifikácii MS 2026 šokovalo favorizované Švédsko
DAC už poznal
„Som veľmi nadšený, je to pre mňa skvelá príležitosť čo najviac sa zlepšovať. DAC som už poznal, nakoľko v klube nedávno pôsobil gambijský hráč. Viem teda, že tu kladú veľký dôraz na rozvoj mladých hráčov. Hneď ako som sa dozvedel o záujme klubu, oslovil som Baja a poprosil ho o názor. Povedal mi o klube samé pozitívne veci, čo ma definitívne presvedčilo, aby som prijal ponuku,“ uviedol Corr, ktorý sa považuje za tímového hráča silného v šestnástke, zakončení aj v hre hlavou.
Hráč s perspektívou
S príchodom mladého útočníka je spokojné aj vedenie DAC-u. „S radosťou vítame Pa Assana Corra v DAC. Ide o komplexného útočníka, ktorý je silný v hre chrbtom k bráne, schopný podržať loptu a zároveň rýchly, čím dokáže roztiahnuť obranu súpera. Vnímame ho ako perspektívny projekt do budúcnosti a veríme, že sa postupne vyprofiluje na dôležitého hráča nášho klubu,“ povedal výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.