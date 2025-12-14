Dunajská Streda môže byť nečakaným jesenným majstrom, potrebuje nedeľnú „pomoc“ konkurentov – VIDEO, FOTO

Podbrezová napriek prehre s Dunajskou Stredou zostane na 6. mieste v tabuľke.
Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase záverečného jesenného kola Niké ligy 2025/2026 v Podbrezovej 1:0 a priebežne sa dostali na 1. miesto v tabuľke. V prípade, že majstrovský Slovan Bratislava v nedeľu nezdolá Žilinu, mužstvo zo Žitného ostrova bude zimovať na líderskej pozícii.

Dávka šťastia

Tréner DAC Branislav Fodrek po stretnutí na Horehroní priznal, že hosťom sa podarilo dosiahnuť to, čo si zaumienili. „Chceli sme v Podbrezovej získať tri body a to sa nám podarilo. Zápas z našej strany nebol ideálny, ale chlapci ho odmakali,“ uviedol Fodrek podľa oficiálneho klubového webu.

Podľa kouča hostí mali Dunajskostredčania aj dávku šťastia, ktorá v ostatných stretnutiach tímu chýbala. „V predošlých zápasoch sme mali pri brvnách a žrdiach smolu a teraz sa to vrátilo. Víťazstvo je trochu šťastné, ale pre nás cenné a veľmi sa z neho tešíme,“ dodal 44-ročný lodivod.

Zlyhala efektivita

Naopak, jeho náprotivok z podbrezovskej lavičky Štefan Markulík smútil. V závere jesene podávalo mužstvo solídne výkony a aj s hrou proti Dunajskej Strede vyslovil spokojnosť. „Dnes nám vyšlo všetko až na efektivitu. To, ako sme sa však prezentovali proti aktuálnemu lídrovi, ktorého sme nepustili cez polovicu, je výborné. Výsledok ma mrzí, ale záver jesene bol fajn, nemám čo chlapcom vyčítať, možno len efektivitu,“ poznamenal Markulík.

Podbrezová napriek prehre s Dunajskou Stredou zostane na 6. mieste v tabuľke, so štvorbodovým náskokom pred duom Ružomberok – Prešov. „Ďakujem mojim hráčom za výkony počas jesene a verím, že na jar budeme pripravení,“ dodal Markulík.

