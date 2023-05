Druhý ročník Slovenskej tanečnej platformy uvedie deväť predstavení uplynulých sezón, ktoré najviac upútali

Snahou showcasového podujatia je komplexne predstaviť slovenský súčasný tanec a zlepšiť jeho viditeľnosť v zahraničí.

Začiatkom júna sa v Bratislave a Banskej Bystrici odohrá druhý ročník showcasového podujatia Slovenská tanečná platforma. Ide o prehliadku, ktorej cieľom je podpora prezentácie slovenského tanca na zahraničných pódiách. Možnosť prezentovať svoju tvorbu pred promotérmi a dramaturgami zo zahraničia dostalo v aktuálnom ročníku 9 domácich tvorcov a kolektívov. Napriek tomu, že ide o druhý ročník, po prvý krát sa umelci budú môcť prezentovať naživo, keďže prvý ročník podujatia poznačili obmedzenia spojené s pandémiou Covid-19.

Slovenská tanečná platforma 2023 je výsledkom spoločného úsilia významných aktérov na domácej scéne súčasného tanca a rozsahom ide o ojedinelú spoluprácu. Konať sa bude od štvrtka 1. júna do nedele 4. júna v Bratislave a v Banskej Bystrici vo viacerých kultúrnych priestoroch, v ktorých sa celoročne prezentuje súčasný tanec. Ide o formát prehliadky, ktorý je bežný v mnohých európskych krajinách, a významné pomáha prepájať domácu umeleckú scénu s tou medzinárodnou. Jeho prvé vydanie sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2021 a mal by sa stať pravidelným bienále. Na deviatich rôznych scénach v Bratislave a v Banskej Bystrici uvedie 9 predstavení a pásmo sprievodného programu pre tanečných profesionálov aj pre verejnosť.

„Je skvelé, že Slovenská tanečná platforma prebehne tento rok konečne naživo a vytvorí priestor pre tanečných umelcov a zahraničných delegátov osobne sa stretnúť. Znamená to nielen možnosť odohrať predstavenia pred živým publikom, čo v prvom ročníku nebolo možné, no najmä je to príležitosť na osobné stretnutia, diskusie, nadviazanie vzťahov a konfrontáciu so zahraničím, čo – veríme – podporí celkový rozvoj domácej scény,” vysvetľuje za organizátorov riaditeľka Asociácie Bratislava v pohybe a hlavná manažérka projektu Katarína Figula.

Foto: Slovenská tanečná platforma

To najzaujímavejšie z posledných dvoch sezón

O výbere predstavení do programu Slovenskej tanečnej platformy 2023 rozhodovala dramaturgická rada, ktorej členkami sú zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Miroslava Kovářova, choreografka, režisérka a zakladateľka festivalu Nu Dance Fest Petra Fornayová, dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová a kritička a dramaturgička festivalu Kiosk Michaela Hučko Pašteková. Vyberali z 36 prihlásených diel, ktoré vznikli v ostatných dvoch rokoch. Do hlavného programu sa dostalo deväť titulov od autorov a autoriek rôznych generácií.

Vybrané diela uvidia registrovaní promotéri z rôznych krajín, ktorí následne môžu tvorcov a súbory osloviť s ponukou na hosťovanie či inú formu spolupráce. Kým takýto typ podujatí je v zahraničí bežný, na Slovensku je v začiatkoch. Priekopníkom showcasového formátu je na domácej scéne v hudobnej oblasti festival Sharpe. Slovenská tanečná platforma má ambície stať sa podobne významným podujatím tanečnej scény. „Potenciál na to rozhodne vidíme. Slovenskí taneční tvorcovia a interpreti roky dokazujú svojím úspešným pôsobením v celej Európe, že máme čo ponúknuť,” konštatuje dramaturgička pracovných podujatí na STP 2023 Maja Hriešik z PlaST – Platformy pre súčasný tanec. Celý program Platformy je k zverejnený na webstránke www.danceplatform.sk.

Foto: Slovenská tanečná platforma

Štvrtok 1. 6.

Podujatie otvorí vo štvrtok poobede v bratislavskom Štúdiu 12 krátke sólo mladej choreografky Evy Urbanovej The Essence. Sólo získalo v zahraničí dve ocenenia a podľa dramaturgickej rady potvrdzuje Urbanovej interpretačné aj autorské kvality. „Cez pohybový rituál hľadá stopy esencie seba samej, svojej či ľudskej podstaty,” komentuje výber diela do programu STP 2023 Mira Kovářová.

Nasledovať bude v Kultúrnom centre P*AKT vysoko hodnotená tanečná inscenácia Martina Hodoňa a združení GAFFA a Neskorý zber matter. Na pozadí paródie vykresľuje pocity z blížiaceho sa dôchodkového veku interpretov a tematizuje stav spoločnosti a relevanciu tanca. „Vyvážený herecký a pohybový slovník, vážne témy podávané s ľahkosťou, humor, ktorého objektom sú aj samotní protagonisti, to sú základné atribúty kvality tohto diela, ktoré má schopnosť osloviť široké spektrum nielen tanečného publika,” vysvetľuje výber za dramaturgickú radu Petra Fornayová.

Hlavný program prvého dňa uzavrie novinka choreografky Jany Terekovej Abnormal Repetitive Behaviour v A4. Predstavenie inšpirované neprirodzenými pohybovými vzorcami, do ktorých upadajú zvieratá držané v zajatí, je okrem iného komentárom na vnímanie prírodného verzus humánneho. „Zameraním na umelecký výskum a prepájaním teoretických poznatkov s praxou je Terekovej tvorba v kontexte slovenskej tanečnej scény špecifická,” vyzdvihuje Michaela Hučko Pašteková. Upozorňuje aj na ďalší aspekt Terekovej tvorby: „Tanečnice a tanečníkov podnecuje pracovať proti ich zaužívanému pohybu, čím aktualizuje tanečný slovník a provokuje k diskusii.”

Foto: Slovenská tanečná platforma

Piatok 2. 6.

V rámci druhého dňa prehliadky si delegáti a návštevníci budú môcť pozrieť predstavenia v Bratislave a v Banskej Bystrici. Hlavný program otvorí pohybové divadlo Manuela Rondu a kolektívu Tanečno YOLT – You Only Live Twice v A4. Inscenácia prezentuje tanečné

A herecké nadanie štyroch mladých performerov naladených na poetiku skúseného talianskeho režiséra a choreografa. Pomocou pohybu a textu sa pohrávajú s pojmami dobra a zla, štruktúrami moci a potešeniami, ktoré ustavične hľadáme.

Nasledovať bude program v Banskej Bystrici, kde Divadlo Štúdio Tanca v podvečerných hodinách uvedie vo vlastných priestoroch novinku Na horizonte bez návratu, ktorá vznikla v spolupráci s maďarským choreografom Lászlóm Fülöpom. „Predstavenie je výsledkom vízie nového vedenia DŠT vytvárať tanečné diela ako reflexie života. Princípom bolo skúmanie foriem ľudského správania, možnosti ich komunikácie, v úsilí o čo najúprimnejšiu optiku – s témou budúcnosti našej civilizácie,” komentuje výber diela na Platformu Eva Gajdošová.

Nasledovať bude predstavenie Radoslava Piovarčiho a Paulíny Šmatlákovej Charon v banskobystrickej Záhrade. Predstavenie je v slovenskom kontexte výnimočné témou, nakoľko grécka mytológia nie je typickým zdrojovým materiálom pre diela slovenského súčasného tanca. Dramaturgická rada však vyzdvihuje, že tvorcovia dokázali kvalitne a novým spôsobom inscenovať večné otázky ako smrť, transformácia bytia do inej formy, hľadanie zmyslu a podstaty života.

Foto: Slovenská tanečná platforma

Sobota 3. 6.

Sobotu, teda posledný deň hlavného programu, otvorí opäť v bratislavskej A4 predstavenie Soft Spot v koprodukcii združení Bod-Y a Me-Sa a v autorstve maďarskej choreografky Adrienn Hód a slovenských tanečníc Soni Ferienčíkovej a Martiny Hajdyly. „Soft Spot je experimentálnou štúdiou, ktorá spochybňuje zaužívané vzorce interpretácie a dekonštruuje tradičné pohybové konvencie. Divákov núti vykročiť

mimo racionálne rámce uvažovania,” približuje výber Michaela Hučko Pašteková. Predstavenie zároveň vyniká mimoriadnym fyzickým výkonom performeriek a má za sebou uvedenia na viacerých významných tanečných platformách a festivaloch, kde zbiera obdivné kritiky.

V sobotu podvečer bude následne možné v Moyzesovej sieni vidieť predstavenie Custom View Tomáša Danielisa. „Je to úprimná spoveď zrelého tanečníka a choreografa pôsobiaceho viac ako dvadsať rokov v mnohých umeleckých a kultúrnych prostrediach. To mu dáva mandát na ich komparáciu, ktorá však nie je len odťažitým výpočtom pozitív a negatív,” hodnotí Petra Fornayová. Danielis ponúka pohľad do intímneho priestoru vlastnej tvorby a života, otvára tému povolania umelca v spoločnosti a spolu s ňou aj mnoho zásadných otázok týkajúcich sa zmyslu a potreby umenia.

Posledným predstavením hlavného programu bude v Kunsthalle Bratislava Autonomy Soni Kúdeľovej a Borisa Vitázka. „Soňa Kúdeľová v posledných rokoch zaujala skúmaním tvorivých presahov tanečného, vizuálneho a hudobného umenia. Zvuk, hlas, vizuál a fyzické telo sa v Autonomy stretávajú a prelínajú v priestore a divák má príležitosť napojiť sa na ktorúkoľvek z línií,” vyzdvihuje Mira Kovářová. Autonomy je zakončením Kúdeľovej AUTO trilógie, ktorej sa venuje od roku 2018.

Foto: Slovenská tanečná platforma

Sprievodný program a program pre verejnosť

Hlavný program Platformy nebude otvorený iba pre promotérov a profesionálov z tanečnej scény, ale aj pre verejnosť. Predpredaj lístkov na predstavenia spustia organizátori po 15. 5. cez webstránku www.danceplatform.sk. Lístky budú k dispozícii v limitovanom počte, nakoľko časť kapacít je vyhradená pre registrovaných delegátov. Niektoré predstavenia sa uvádzajú v „netradičných” časoch – hlavný program začína denne od 15:00 – 16:00 (vrátane pracovných dní). Dôvodom je snaha vytvoriť priestor pre zúčastnených promotérov pozrieť si počas prehliadky čo najviac predstavení.

Sprievodný program prebieha počas celej Platformy od štvrtka rána až do nedele a pozostávať bude najmä z diskusií a pracovných stretnutí relevantných pre tanečnú scénu. Zahŕňa však aj podujatia pre verejnosť – medzi nimi napríklad piatkový ranný výšľap z Novej Cvernovky s tanečníkmi na Kolibu alebo vonkajšie uvedenie predstavenia Sapiens Territory choreografa Yuriho Koreca v Novej Cvernovke počas festivalu BRaK v sobotu večer.

Foto: Slovenská tanečná platforma

O Slovenskej tanečnej platforme

Slovenskú tanečnú platformu založili v roku 2021 tri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Asociácia súčasného tanca v spolupráci s Divadelným ústavom. V tomto ročníku sú partnermi projektu aj Divadlo Štúdio tanca, A4 – Priestor súčasnej kultúry a KC Záhrada. Ambíciou organizátorov je budovanie Platformy ako pravidelného bienále, napomáhajúceho rozvoju tanečnej scény na Slovensku a prezentácii slovenského tanca v zahraničí.

Program a viac info o platforme nájdete na www.danceplatform.sk alebo FB Slovak Dance Platform.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Slovenská tanečná platforma

