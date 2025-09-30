Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme

Radarovú stanicu ruského protilietadlového raketového systému S-400 Triumf na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym zasiahli v noci na utorok drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba veliteľstva Síl špeciálnych operácií Ukrajiny.
„Drahý nepriateľský systém protivzdušnej obrany, ktorý je určený na boj proti bezpilotným lietadlám, bol symbolicky zničený útočnými dronmi,“ uviedli Sily špeciálnych operácií. „Radarová stanica je ‚očami‘ systému S-400 Triumf. Bez tohto prvku sledovania a zameriavania celý systém stráca svoju bojovú schopnosť,“ dodali.
Ukrajinské Sily špeciálnych operácií poznamenali, že naďalej spôsobujú ruským silám značné škody, čím urýchľujú stratu ich schopnosti viesť ďalšie bojové operácie.