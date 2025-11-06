Drony zaútočili na tretiu najvýkonnejšiu tepelnú elektráreň v Rusku

Požiar v ruskej elektrárni Kostroma vypukol vo štvrtok v skorých ranných hodinách po útoku dronov. Ako referuje web United 24, informuje o tom ruský spravodajsky portál Astra.
Elektráreň, ktorá sa nachádza v meste Volgorečensk v Kostromskej oblasti, je treťou najvýkonnejšou tepelnou elektrárňou v krajine a dodáva elektrinu do veľkej časť centrálneho Ruska vrátane priemyselných a obranných zariadení.
Šéf oblasti Sergej Sitnikov potvrdil „výbuchy v energetických zariadeniach“, hoci tvrdil, že ruská protivzdušná obrana „odrazila útok dronov“. Dodal, že útok si nevyžiadal žiadne obete a dodávky elektriny pokračujú bez prerušenia.
Terčom útokov sa stala energetická infraštruktúra ruských miest Vladimir a Oriol
Veliteľ ukrajinskej jednotky podnikajúcej útoky dronmi Robert Brovdi uviedol, že ukrajinské sily v noci na štvrtok zároveň zasiahli pri bývalom letisku v Donecku sklad a odpaľovacie miesto pre iránske drony Šáhid. Na videu je vidieť viacero výbuchov a následné detonácie, čo naznačuje, že tam vybuchlo palivo aj munícia používaná na skladanie dronov.