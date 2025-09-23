Šimko: Prepúšťať ľudí nie je populárne - ROZHOVOR

Prepúšťať ľudí nie je nikdy dobre a nie je to ani populárne, v rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval poslanec Igor Šimko (Hlas-SD) v súvislosti s výhradami ku konsolidačnému balíku, že sa málo hovorí o šetrení samotnej štátnej správy.
„Keď si to vyžaduje nejaké opatrenie na úrovni štátu, tak opozícia nám hovorí, šetrite na sebe, šetrite na chode štátu, na ministerstvách, tak my de facto nereflektujeme len na nich, to je prirodzený spôsob, ako znižovať náklady na každé ministerstvo,“ povedal Šimko v Štúdiu SITA.
Samozrejme sa podľa neho znižujú akékoľvek náklady na zahraničné pracovné cesty, na čokoľvek, čo sa týka nákladovosti alebo dopravy poslancov. „Ja som mal tiež niektoré zrušené cesty, takže ja to plne rešpektujem a na čo vyhadzovať peniaze, keď sa niečo dá urobiť online, na čo letenky za tisíce eur a podobne, takže ja som s tým plne stotožnený,“ uviedol poslanec za stranu Hlas-SD.
Ako Šimko podotkol, strana Hlas-SD už otvorila aj tému zmrazovania platov poslancov, aby boli solidárni, pretože ľudia stále majú naozaj to vnímanie také, že musia si politici siahnuť na svoj komfort a ja s tým plne súhlasím.
„Okrem toho, že sa nám valorizovali platy, my mnohí poskytujeme svojich niekoľko 100 eur mesačne aj na charitu, aj rôznym rodinám, ktoré to potrebujú, ale samozrejme sme pripravení zmraziť si platy, pretože tie sa automaticky valorizujú podľa výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ ozrejmil Šimko.
Vzápätí však doplnil, že budú podliehať taktiež špeciálnemu zdaneniu, ktoré je okolo 35 percent pri tých vyšších kategóriách zarábajúcich. „No a v neposlednom rade je to okolo 2600 eur ročne, o ktoré prídeme oproti dnešku, takže myslím si, že dávame odpoveď aj na to, že politici si majú, keď sa štátu nedarí, siahnuť na svoj komfort aj na svoje zárobky a tak je to správne,“ hovorí Šimko.
Na otázku, či sa opatreniami značne nezaťažujú živnostníci uviedol, že „nikto tu nechce likvidovať živnostníkov, ani ich neúmerne zaťažiť, ale každá skupina nejakého počtu ľudí podľa početnosti je vyhodnotená z ministerstva financií, čo je pre nich znesiteľné“.
Poslanec Igor Šimko v rozhovore hovoril aj o:
- problémoch s veternými elektrárňami
- výstavbe novej jadrovej elektrárne a či nebudú pripomienky EÚ
- návrhu znížiť počet mestských častí v Košiciach
- energodotáciách