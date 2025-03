Draper je nový kráľ Indian Wells. V šiestich zápasoch stratil iba jeden set a je prvýkrát v Top Ten - FOTO, VIDEO

Tenisový svet má nového hrdinu. Brit Jack Draper sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Indian Wells. Na jednom z najväčších a najprestížnejších podujatí na svete dominoval suverénne.

V šiestich zápasoch stratil iba jeden set, v semifinále mu ho vzal dvojnásobný obhajca trofeje Španiel Carlos Alcaraz. Draper však vyradil Alcaraza 6:1, 0:6, 6:4.

Vo finále si potom suverénne poradil s Nórom Holgerom Runem 6:2, 6:2. Predtým vyradil aj favorizovaných Američanov Taylora Fritza a Bena Sheltona. Dvadsaťtriročný Draper získal tretí titul na hlavnom okruhu ATP, ale premiérový z kategórie Masters 1000.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Premiérovo v Top 10

Prvýkrát v kariére sa posunul do najlepšej desiatky singlového rebríčka, v jeho aktuálnom vydaní figuruje na siedmej priečke. Pred turnajom v Indian Wells bol štrnásty.

„Ani neviem, opísať slovami, čo prežívam. Rozhodne som to nečakal. Avšak na prvom mieste je vďačnosť za to, že som zdravý, môžem hrať tenis a som pri tom šťastný. Zároveň som sa presvedčil, že všetka tvrdá práca, ktorú som vynaložil za posledné roky, mala zmysel. Všetko sa to spojilo do úspechu na veľkej tenisovej scéne,“ uviedol Jack Draper.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vďačnosť nadovšetko

Britský tenisový hrdina nezabudol na poďakovanie všetkým, ktorí ho dostali až do súčasnej životnej formy.

„Ľudia z môjho tímu vložili do mojej kariéry veľmi veľa. A teraz mám pocit, že si to všetci spolu zaslúžime. Je za tým veľa obetí, času a tvrdej práce,“ doplnil Draper.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Niekoľko rekordov

Nedeľňajšie finále bolo prvé na úrovni ATP Masters 1000, v ktorom bojovali dvaja hráči narodení po roku 2000 a zároveň prvé medzi hráčmi mimo Top 10 rebríčka ATP, odkedy vtedajší 26. hráč Cameron Norrie zdolal 36. hráča rebríčka Nikoloza Basilašviliho vo finále v Indian Wells v roku 2021.

Bolo to tiež prvé finále v Indian Wells hráčov vo veku 23 rokov alebo mladšími, odkedy Rafael Nadal (22) v roku 2009 vyradil Andyho Murrayho (21).