Dráma na palube lietadla. Pilot oznámil, že nemá kvalifikáciu na pristátie

Cestujúci na palube lietadla, ktoré letelo z amerického San Francisca do Jackson Hole vo Wyomingu, zažili poriadnu drámu. Pilot im totiž oznámil, že nie je kvalifikovaný na pristátie a stroj musela prebrať iná posádka. Informuje portál TV Joj Noviny.sk.

„Zdravím, veľmi sa ospravedlňujem, ale keďže nemám správnu kvalifikáciu pre pristátie v Jackson Hole, musíme sa odkloniť do Salt Lake City Utah. O ďalších krokoch vás budeme informovať,“ uviedol pilot pasažierom podľa portálu Aerotime.aero.

Letisko Jackson Hole je totiž jediné americké letisko, ktoré sa nachádza v národnom parku a pre jeho jedinečnú polohu v hornatom teréne ide o náročné podmienky pre pristátie. Často sa tu mení počasie, a preto vyžadujú od pilotov špeciálnu kvalifikáciu.

Pasažieri tak museli cestovať o 466 kilometrov ďalej do Salt Like City, kde čakali približne hodinu a pol. Lietadlo prevzala iná posádka a nakoniec sa dostali do Jackson Hole s trojhodinovým meškaním.

K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť SkyWest, podľa ktorej pilot mal kvalifikáciu. Išlo údajne „administratívnu chybu a prehnanú opatrnosť“, ako uviedla vo vyhlásení pre Cowboy State Daily.