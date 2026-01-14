Drahé kovy na rekordnej vlne, ropu brzdia obavy z nových Trumpových ciel na obchodovanie s Iránom

Dopyt po čínskom tovare zostáva silný napriek poklesu exportu do USA po masívnom zvýšení amerických ciel.
Ázijské trhy v stredu prevažne rástli, keď špekulácie o predčasných voľbách v Japonsku podporili tokijské akcie, zatiaľ čo ceny ropy po prudkom raste spôsobenom napätím v Iráne mierne klesli.

Tokijský index uzavrel silnejší o 1,5 percenta, kým jen v reakcii na vyhlásenie premiérkySanae Takaičiovej, že na 8. februára plánuje predčasné voľby, klesol na najslabšiu úroveň od polovice roka 2024.

Čínsky export ostáva silný

Hongkong si pripísal 0,6 percenta, Šanghaj klesol o 0,3 percent po tom, ako Peking oznámil, že minuloročné obchodovanie dosiahlo „nové historické maximum“ viac než 45 biliónov jüanov (asi 5,5 bilióna eur). Dopyt po čínskom tovare zostáva silný napriek poklesu exportu do USA po masívnom zvýšení amerických ciel. Ostatní obchodní partneri však výpadok nahradili a čínske vývozy v roku 2025 vzrástli o 5,5 percenta.

Zisky si pripisovali aj trhy v Sydney, Soule, Tchaj-peji, Wellingtone, Jakarte, Bangkoku a Manile, zatiaľ čo Bombaj, Singapur a Kuala Lumpur klesli.

Európske trhy v Londýne, Frankfurte nad Mohanom a Paríži otvorili s miernymi ziskami.

Drahé kovy stále rastú, ropu pribrzdil Trump

Drahé kovy pokračovali v raste, keď spotové zlato dosiahol nový rekord a striebro prvýkrát prekročilo hranicu 90 USD za uncu aj v dôsledku správ, že americká prokuratúra obnovila vyšetrovanie šéfa Federálneho rezervného systému (Fed).

Ceny ropy po predchádzajúcom raste klesli v reakcii na oznámenie amerického prezidenta o uvalení prísnych ciel na všetky krajiny obchodujúce s Iránom, čo vyvolalo očakávania o obmedzení dodávok ropy. Referenčná severomorská ropa Brent odpísala 0,8 percenta a jej cena klesla na 64,96 USD za barel.

