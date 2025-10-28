DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku

Prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začína ako prvá doručovať zásielky do Z-BOXov od Packety na Slovensku. Táto spolupráca rozšíri sieť výdajných miest DPD Pickup o viac než 1 300 boxov, čím celkový počet výdajných miest a boxov na Slovensku presiahne 3 700.
Väčšia dostupnosť a pohodlie pre zákazníkov
Táto integrácia samoobslužných boxov Packety prinesie zákazníkom DPD širšiu dostupnosť možností pre vyzdvihovanie balíkov bez zmeny spôsobu doručenia. Pri objednávke z e-shopu sa pri výbere doručenia cez DPD budú zobrazovať všetky dostupné výdajné miesta a boxy v rámci novej rozšírenej siete.
Online nakupovanie má aj svoje limity, Slováci najčastejšie kritizujú oneskorené doručenie a poškodený tovar
E-shopy môžu tieto informácie prispôsobiť prostredníctvom administrácie.
Spoločný cieľ: udržateľná logistika
Generálny riaditeľ DPD Slovensko Peter Pavuk zdôraznil význam partnerstva s Packetou pre rozvoj moderného a udržateľného doručovania na Slovensku. Pripomenul, že podľa neho dobrým riešením nie je neobmedzené rozširovanie, ale zdieľanie kapacít a otvorená spolupráca medzi logistickými hráčmi.
Rovnako Erich Čomor, generálny riaditeľ skupiny Packeta, vyzdvihol zmysel zdieľania najväčšej siete výdajných boxov v Českej republike a na Slovensku, ktoré umožní zabrániť duplicite inštalácií a podporí udržateľný rozvoj infraštruktúry.
Doručovanie sa mení, zákazníci chcú flexibilitu
Prieskum DPD E-shopper Barometer ukazuje, že 51 % pravidelných online nakupujúcich si necháva aspoň občas doručiť balík do výdajného miesta a 31 % používa samoobslužné boxy, čo potvrdzuje rastúcu popularitu flexibilných možností doručenia.
Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac
DPD je súčasťou skupiny Geopost, najväčšej siete balíkovej prepravy v Európe, ktorá ponúka viac než 140 000 výdajných miest po celej Európe. Firma sa zároveň zaviazala k udržateľnosti a je prvým globálnym prepravcom, ktorý si stanovil cieľ dosiahnuť nulové emisie do roku 2040, čo potvrdila iniciatíva Science Based Targets initiative (SBTi).
V roku 2024 skupina Geopost zaznamenala tržby vo výške 15,8 miliardy eur a doručila 2,1 miliardy balíkov po celom svete.