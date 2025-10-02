Packeta zostáva lídrom na trhu, Z-BOXov a výdajných miest chce mať pred vianočnou sezónou ešte viac

Spoločnosť Packeta Slovakia potvrdila svoju pozíciu lídra na slovenskom trhu doručovania s tržbami takmer 81 miliónov eur za minulý rok, čo predstavuje medziročný nárast približne 20 %. Podľa nezávislých prieskumov je Packeta prvou voľbou zákazníkov pri doručovaní mimo domova.
S blížiacou sa vianočnou sezónou, ktorá sa očakáva byť silnejšia než vlani, Packeta plánuje výrazne zvýšiť kapacity svojej doručovacej siete. Aktuálne prevádzkuje 2 537 Z-BOXov a 861 kamenných výdajných miest (Z-POINTov), čo je najviac na trhu.
Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO
Pred nákupným ošiaľom počas Black Friday a vianočnými nákupmi sa počet schránok v Z-BOXoch zvýši o 40 % oproti začiatku roka, čo predstavuje až 210-tisíc schránok po celom Slovensku. Kapacita kamenných výdajných miest bude tiež rozšírená o státisíce zásielok.
Managing Directorka Packeta Slovakia Beata Altansukh uviedla, že obľúbenosť výdajných boxov rastie a využíva ich aspoň príležitostne až 84 % internetových zákazníkov. Spoločnosť sa snaží pomôcť e-shopom ponúknuť túto službu čo najväčšiemu počtu zákazníkov.