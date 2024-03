Dovolenka v Turecku: Váš letný príbeh v kráľovstve slnka

Zájazd do Turecka je vaša cesta do exotického raja. Priezračné tyrkysové more, rozmanitá kuchyňa a historické pamiatky, ktoré berú dych – Turecko ponúka všetko, čo si môžete predstaviť na letnej dovolenke. Tento rok ho už naozaj musíte spoznať!

Pobrežie, ktoré očarí

Čisté more, nekonečné pláže a svieže prímorské ovzdušie. Pobrežie Turecka je sen každého milovníka slnka. Nech už uprednostňujete pokojné zátoky na pobreží Egejského mora, alebo pulzujúce letoviská na pobreží Stredozemného mora, Turecko vám ponúka veľa možností na trávenie bezchybnej dovolenky. A aby ste sa počas dovolenky v Turecku nenudili, máte možnosť vybrať sa na niektorý z mnohých fakultatívnych výletov. Aj vďaka nim spoznáte krajinu v jej pravom svetle.

Historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti Turecka

Navštívte napríklad Pamukkale, jedinečné prírodné útvary vytvárajúce série terás s horúcimi prameňmi. Pamukkale je aj domovom starovekého mesta Hierapolis.

Bývalý kostol, mešita a teraz múzeum, Hagia Sophia je ikonickou stavbou v Istanbule. Je známa svojou výnimočnou architektúrou a bohatou históriou, pretože bola postavená v roku 537.

Modrá mešita (Istanbul). Táto nádherná mešita je jednou z najväčších v Istanbule a preslávila sa svojimi modrými dlaždicami, ktoré zdobia jej interiér. Oplatí sa to vidieť, nech ste akéhokoľvek vierovyznania.

Antické mesto Efez je jedným z najlepšie zachovaných starovekých miest na svete.

Trója je staroveké mesto známe z gréckych mýtov, založené na mieste, kde sa konali legendárne trójske vojny. Prezrite si ho na vlastné oči!

Topkapi palác (Istanbul). Bývalé sídlo osmanských sultánov ponúka fascinujúce expozície. Navštívte krásne záhrady s výhľadom na Bospor.

Oblasť Kapadócie je známa pre jedinečné skalné formácie, ktoré vytvorila vulkanická aktivita. Skalné formácie a jaskyne v oblasti Kapadócie sa postarali o jedinečný krajinný ráz. Mnoho jaskýň slúžilo ako obydlia alebo kláštory. Balónové lety nad týmto regiónom sú mimoriadne populárne, dali by ste sa nahovoriť na takýto výlet?

Národný park Göreme je domovom divokej flóry a fauny a ponúka úžasné turistické trasy.

Národný park Olympos (nachádza sa medzi mestami Kumluca a Antalya) je známy pre svoje pláže, staroveké ruiny a ohnivý vodopád, ktorý vyzerá nádherne najmä v noci.

Turecko ponúka aktivity pre každého

Turecko má pre vás pripravené mnohé vodné radovánky. Šnorchlovanie v priezračných lagúnach, potápanie vo fascinujúcom podmorskom svete alebo adrenalínové vodné lyžovanie – toto všetko vás počas dovolenky zabaví. Pestrý je však aj nočný život v krajine. Zažite nezabudnuteľné turecké noci v romantických plážových reštauráciách či pulzujúcich nočných kluboch. Turecko ponúka širokú škálu nočných zážitkov podľa gusta. Alebo navštívte tradičné turecké kúpele. Starostlivosť o telo a dušu v autentickom tureckom štýle je skvelý spôsob, ako si oddýchnuť po dni plnom dobrodružstiev.

Bezpečná a pohostinná destinácia

Turecko sa hrdí svojou pohostinnosťou a bezpečnosťou. Moderné letoviská, priateľskí miestni obyvatelia a exotická atmosféra robia z Turecka ideálnu dovolenkovú destináciu pre rodiny, páry aj jednotlivcov. Vráťte sa domov s nezabudnuteľnými spomienkami a srdcom plným krásnych okamihov. Navštívte cestovnú kanceláriu Turancar a presvedčte sa, že dovolenka snov môže byť cenovo dostupná, a napriek tomu plná zaujímavých aktivít.

