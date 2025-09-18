Desaťtisíc eur zabalila do vrecúška a vyložila na parapetu okna, podvodníci okradli ďalšiu seniorku

Stará pani si myslela, že ide o pomoc synovi, ktorý mal pri autonehode usmrtiť tehotnú ženu.
Osemdesiatosemročná žena z okresu Kežmarok prišla podvodom o 10-tisíc eur. Podľa pokynov telefonujúcich podvodníkov ich zabalila do vrecúška a vyložila na vonkajšiu parapetu okna. Následne ich vzala neznáma žena.

Seniorka si myslela, že ide o pomoc synovi. O prípade vo štvrtok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku už vedie v prípade trestné stíhanie pre zločin podvodu.

Spomínanú seniorku v utorok popoludní podľa hovorkyne telefonicky kontaktovala neznáma osoba s tým, že jej syn mal autonehodu, pri ktorej zrazil tehotnú ženu a tá na následky zranení údajne zomrela. Staršej dáme oznámila, že syn potrebuje 20-tisíc eur, aby nemusel čeliť trestnoprávnym dôsledkom.

V telefóne sa ozval aj jej údajný syn, jeho zmenený hlas vysvetlili podvodníci zranením pri nehode. Počas rozhovoru sa ženy pýtali na rôzne osobné otázky a neustále ju presviedčali, aby ,,synovi“ pomohla. Keďže doma mala 10-tisíc eur, podvodníkom ich spomínaným spôsobom zanechala.

