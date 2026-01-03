Doterajší ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ bude šéfovať rezortu energetiky

Prezident Zelenskyj pokračuje vo výmenách a presúvaní ministrov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Bývalý ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ. Foto: SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu navrhol presunúť svojho súčasného ministra obrany Denysa Šmyhaľa na pozíciu ministra energetiky. Ide o zatiaľ poslednú v rade zmien na ministerských postoch v Zelenského kabinete.

Minister energetiky

V príspevku na sieti X Zelenskyj uviedol, že navrhol „vymenovanie Denysa Šmyhaľa za prvého podpredsedu vlády a ministra energetiky“ deň po tom, čo oznámil, že chce Šmyhaľa na jeho poste nahradiť súčasným ministrom pre digitalizáciu a transformáciu Mychajlom Fedorovom.

Šéf vojenskej rozviedky

Okrem zmeny na ministerstve obrany Zelenskyj oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie doterajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova. Ten vo funkcii v piatok nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.

Viac k osobe: Andrij JermakDenys ŠmyhaľVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské ministerstvo obrany Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk