Doterajší ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ bude šéfovať rezortu energetiky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu navrhol presunúť svojho súčasného ministra obrany Denysa Šmyhaľa na pozíciu ministra energetiky. Ide o zatiaľ poslednú v rade zmien na ministerských postoch v Zelenského kabinete.
Minister energetiky
V príspevku na sieti X Zelenskyj uviedol, že navrhol „vymenovanie Denysa Šmyhaľa za prvého podpredsedu vlády a ministra energetiky“ deň po tom, čo oznámil, že chce Šmyhaľa na jeho poste nahradiť súčasným ministrom pre digitalizáciu a transformáciu Mychajlom Fedorovom.
Šéf vojenskej rozviedky
Okrem zmeny na ministerstve obrany Zelenskyj oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie doterajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova. Ten vo funkcii v piatok nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.