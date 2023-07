Dostanem úver po osobnom bankrote?

V 1. štvrťroku 2023 zbankrotovalo 2 038 obyvateľov Slovenska. Banky.sk zisťovali, či človek po osobnom bankrote má šancu získať úver.

So stúpajúcimi úrokmi na hypotékach sa množia aj obavy ľudí, či zvládnu splácať úvery pri vyšších mesačných splátkach. Ako sa banky stavajú ku klientom, ktorí nemajú „čistú” úverovú minulosť? Požičajú im ešte, alebo už nie?

Viacero registrov

V prvom rade treba vedieť, že banky majú k dispozícii viacero zdrojov, kde si preveria úverovú minulosť klienta. Takže šanca, že banka nepríde na to, že ste mali v minulosti problémy so splácaním pôžičky alebo osobný bankrot, je takmer nulová.

Prvým zdrojom pre banky je spoločný bankový register, ktorý je známy pod skratkou SRBI a prevádzkuje ho spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau. V tomto registri sa nachádzajú pozitívne a aj negatívne informácie o všetkých klientoch bánk. Čiže aj o tých, ktorí úvery splácaju poctivo, ale aj o tých, ktorí meškajú so splátkami. Informácie do registra posielajú všetky banky, takže hociktorá banka si môže overiť, či klient nemá podlžnosti v inej banke.

Okrem neho existuje aj Nebankový register klientskych informácií (NRKI). V tejto databáze sa zhromažďujú dáta o pôžičkách klientov nebankových inštitúcií. Tie síce nemajú bankovú licenciu, ale môžu poskytovať úvery. Neraz požičajú aj ľuďom, ktorí by úver v banke nedostali. Kvôli overeniu bonity klienta, majú banky prístup aj do tohto registra.

Vďaka výpisom z registrov získa banka komplexný prehľad o všetkých úveroch za posledných 5 rokov – aj tých, ktoré ste už splatili, aj tých, ktoré ešte splácate.

Osobný bankrot = vysoké riziko pre banku

Banky pristupujú ku žiadateľom o úver individuálne, takže nie všetky musia zohľadňovať jeho históriu až päť rokov dozadu. Pri osobnom bankrote napríklad Slovenská sporiteľňa má lehotu dva roky. Dovtedy klient nemá šancu na úver. „Po ich uplynutí rozhodnutie, či banka úver poskytne a za akých podmienok je vždy individuálne,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Osobný bankrot je posledná možnosť spojená so zbavením sa dlhov. Preto sú následne pri ďalšej úverovej žiadosti posudzovaní ako veľmi rizikoví klienti. To znamená, že nemusia dostať nízke úrokové sadzby ako klienti bez pošramotenej minulosti. Kvôli vyššej rizikovosti klienta, banky dokonca evidujú osobné bankroty v úverovom registri v osobitnej kolonke.

Zo skúsenosti z praxe odborníci na úvery hovoria, že ľudí po osobnom bankrote banky veľmi nechcú úverovať. „Pri oddlžení sa jedná o závažnú finančnú situáciu, do ktorej sa dostanú zväčša ľudia s veľkými problémami so solventnosťou, preto sú banky veľmi opatrné,” hovorí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk.

Špekulovať sa neoplatí

Kto by chcel svoju úverovú minulosť prikrášliť, v praxi nepochodí. Napríklad ak žiada o úver v inej banke ako v tej, v ktorej bol dlžníkom je to zbytočné. „Záznam o osobnom bankrote je dohľadateľný akoukoľvek bankou, čiže špekulácia s riešením novej hypotéky v inej banke je zbytočná,” dodáva Šablová.

Podobne nebude fungovať ani vylepšenie bonity po bankrote tým, že si vezme menší úver a pár mesiacov ho spláca. A až potom požiada o hypotéku či o spotrebný úver. Najmä nie, ak by to spravil v nebankovke.

Naopak, šance na získanie úveru by mu stúpli, ak by k úveru pristúpil spolužiadateľ bez negatívnej histórie alebo ručiteľ. Ale ani s nimi to nemá v banke isté. „Ak má byť v úverovom vzťahu osoba, ktorá prešla oddlžením, bude sa táto žiadosť stále posudzovať ako rizikový obchod, bez ohľadu na to, že sú tam ďalší spolužiadatelia,” myslí si Šablová.

Jednoznačná odpoveď neexistuje

Nemá význam uvádzať žiadne modelové príklady, pretože do schvaľovacieho procesu vstupuje viacero faktorov, banky žiadosti vyhodnocujú individuálne a navyše každá banka má inak nastavený risk manažment (je inak prísna).

Odborníci však radia, aby človek po osobnom bankrote s bankou, kde ide žiadať o úver dopredu konzultoval. Vyhne sa tak sklamaniu, prípadne zamietnutiu žiadosti, ktorá sa tiež eviduje v bankovom registri.

Informačný servis