Dostál vyzval Pellegriniho na nepodpísanie konsolidačného zákona, upozornil na jeho možný nesúlad s Ústavou SR

Poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej stranyOndrej Dostál v pondelok zaslal prezidentovi Petrovi Pellegrinimu upozornenie na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR.
Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
Základná zmluva so Svätou stolicou
„Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.
15. september ako deň pracovného pokoja vyhovoval aj Ficovi, biskupi upozorňujú na Vatikánsku zmluvu
Poslanec pripomína, že základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bola podpísaná 24. novembra 2000 vo Vatikáne a platnosť nadobudla 18. decembra 2000. Zároveň pripúšťa, že vyššie uvedené je nesporné iba do 31. októbra, pretože od 1. novembra nadobudne účinnosť novela ústavy, ktorú už prezident podpísal a ktorá dopĺňa do ústavy nový odsek o tom, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity.
Prezidenta vyzval na nepodpísanie zákona
„Nemožno jednoznačne určiť, či rozhodovanie o štátnych sviatkoch, iných sviatkoch a dňoch pracovného pokoja nemožno tiež považovať za vec národnej identity, a teda za vec, v ktorej si Slovenská republika zachováva zvrchovanosť,“ povedal Dostál.
Tri sviatky už nebudú dni pracovného pokoja, ale 6. január by mohol vymeniť iný deň
Je presvedčený, že Národná rada SR by však bez ohľadu na to nemala vedome schvaľovať zákony, ktoré sú v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami. „Poslancov Národnej rady SR som na to upozornil v treťom čítaní,“ dodal. Prezidenta vyzval, aby konsolidačný zákon nepodpísal.