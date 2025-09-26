15. september ako deň pracovného pokoja vyhovoval aj Ficovi, biskupi upozorňujú na Vatikánsku zmluvu

15. september patrí medzi sviatky ukotvené v Medzinárodnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou ako deň pracovného pokoja.
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nedostala oficiálny podnet zo strany Vlády SR k vyjadreniu svojho návrhu o dočasnom zrušení cirkevných sviatkov, konkrétne k 15. septembru a sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Pripomína, že 15. september patrí medzi sviatky ukotvené v Medzinárodnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou ako deň pracovného pokoja.

„KBS očakáva oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky voči Svätej stolici, nakoľko platí, že zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou,“ uviedla KBS vo svojom stanovisku.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok na tlačovej besede na margo zrušenia 15. septembra ako dňa pracovného pokoja v rámci konsolidácie povedal, že ide o dočasné opatrenie.

„Na stole bol 6. január. Priznám sa, že 6. január vznikol po rozhovore s niekým, my sme reálne komunikovali s predstaviteľmi cirkví. Cítili sme, že je to deň, ktorý sa dotkne pomerne veľkého počtu obyvateľov, ktorí majú v ten deň Vianoce a začali sme vyvíjať tlak, že 15. september bude určite lepší, hoci je Panna Mária patrónka Slovenska,“ uviedol a dodal, že aj v koalícii boli poslanci, ktorým sa návrh týkajúci sa 15. septembra nepáčil, pretože sú veriaci. Koalícia chcela podľa neho vybrať dva štátne a dva cirkevné sviatky, ale narazila na Vatikánsku zmluvu.

„Pri 15. septembri to vieme urobiť bez toho, aby sme museli siahať na Vatikánsku zmluvu a som rád, že toto rozhodnutie padlo, aj napriek tomu, že mám vtedy narodeniny a dobre mi padol voľný deň,“ tvrdil na tlačovke Fico. KBS, naopak, upozornila na to, že 15. september je ukotvený vo Vatikánskej zmluve.

