Dorota Nvotová má rakovinu, leží v nemocnici a musí ísť na operáciu

Dorota Nvotová bojuje s vážnou chorobou. Slovenská herečka, speváčka a členka predsedníctva strany Demokrati má rakovinu. „Znie to strašne, neviem si na to vôbec zvyknúť,“ napísala v úvode svojho príspevku na Instagrame.
Musí podstúpiť mastektómiu
K fotografii napísala, že už vyše mesiaca míňa cedule Národný onkologický ústav a Krížová cesta. „Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo. Áno, asi to bude krížová cesta,“ uviedla ďalej s tým, že ešte stále je zo svojej diagnózy v šoku a priblížila, že leží v nemocnici a musí absolvovať operáciu. „Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy,“ napísala.
Podľa jej slov je šťastím, že choroba je iba v počiatočnom štádiu, ale aj napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade. „Ale to je to najmenej – keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ podotkla.
Vyjadrila vďaku doktorom a sestričkám
Pre chorobu sa pracovne stíši a prosí ľudí, aby to nepovažovali za zbabelosť. „Len musím do servisu a ten vyžaduje aj menšie zaťažovanie,“ oznámila ďalej s tým, že nie vždy odpíše či odpovie na všetky otázky a možno si dovolí luxus a bez výčitiek na niekoľko dní vypne telefón. „Som len človek a mám strach. A rešpekt,“ vysvetlila.
Aj keď podľa vlastných slov už prežila omnoho smrteľnejšie choroby, strašne sa bojí. „S trombózou, hypertenziou, nariedenou krvou, po embólii, jasné, že sa bojím – už len samotnej narkózy,“ uviedla a prosí ľudí, aby jej držali a pochválila personál Národného onkologického ústavu (NOÚ). „Sestričky aj doktori sú úplne skvelí, viem, že som v dobrých rukách,“ adresovala slová vďaky.
