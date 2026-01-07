Dorota Nvotová má rakovinu, leží v nemocnici a musí ísť na operáciu

Dorota Nvotová priznala boj s vážnou chorobou.
GRAPE 2022: Nad Vatrou Sa Zblízka
Tereza Nvotová počas vystúpenia na pódiu v rámci podujatia Nad Vatrou sa Zblízka organizovaného Festivalom Grape na trenčianskom letisku. Trenčín, 11. august 2022.
Dorota Nvotová bojuje s vážnou chorobou. Slovenská herečka, speváčka a členka predsedníctva strany Demokratirakovinu. „Znie to strašne, neviem si na to vôbec zvyknúť,“ napísala v úvode svojho príspevku na Instagrame.

Musí podstúpiť mastektómiu

K fotografii napísala, že už vyše mesiaca míňa cedule Národný onkologický ústav a Krížová cesta. „Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo. Áno, asi to bude krížová cesta,“ uviedla ďalej s tým, že ešte stále je zo svojej diagnózy v šoku a priblížila, že leží v nemocnici a musí absolvovať operáciu. „Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy,“ napísala.

Podľa jej slov je šťastím, že choroba je iba v počiatočnom štádiu, ale aj napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade. „Ale to je to najmenej – keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ podotkla.

Vyjadrila vďaku doktorom a sestričkám

Pre chorobu sa pracovne stíši a prosí ľudí, aby to nepovažovali za zbabelosť. „Len musím do servisu a ten vyžaduje aj menšie zaťažovanie,“ oznámila ďalej s tým, že nie vždy odpíše či odpovie na všetky otázky a možno si dovolí luxus a bez výčitiek na niekoľko dní vypne telefón. „Som len človek a mám strach. A rešpekt,“ vysvetlila.

Herečka a speváčka Dorota Nvotová s Eduardom Hegerom po jej oznámení, že vstupuje do strany Demokrati.

Aj keď podľa vlastných slov už prežila omnoho smrteľnejšie choroby, strašne sa bojí. „S trombózou, hypertenziou, nariedenou krvou, po embólii, jasné, že sa bojím – už len samotnej narkózy,“ uviedla a prosí ľudí, aby jej držali a pochválila personál Národného onkologického ústavu (NOÚ). „Sestričky aj doktori sú úplne skvelí, viem, že som v dobrých rukách,“ adresovala slová vďaky.

