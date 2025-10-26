Dominancia pokračuje. Novú sezónu zahájil triumfom v obrovskom slalome fenomenálny Odermatt

Obhajca titulu Marco Odermatt sa prehnal hmlou a vyhral prvé preteky Svetového pohára mužov sezóny – obrovský slalom v rakúskom Söldene.
„Perfektný štart,“ povedal Odermatt v cieli podľa agentúry AFP po tom, čo využil chybu Marca Schwarza v druhej jazde a zvíťazil o 0,24 sekundy.
Nový ročník otvorili ženy v sobotu 25. októbra na rakúskom ľadovci v rovnakej disciplíne, muži bojovali so zlou viditeľnosťou a privítali zimné počasie.
Nová sezóna v zjazdovom lyžovaní sa začala bez Vlhovej. Zvíťazila Scheibová, Shiffrinová tesne za pódiom
Patrilo mu aj prvé kolo
Švajčiarska hviezda zvíťazila už v prvom kole s časom 58,18 sekundy, pričom tam predbehol Rakúšana Marca Schwarza len o stotinu sekundy. Následne začalo husto snežiť, ktoré oddialilo druhé kolo o jednu hodinu.
V druhej jazde Schwarz vyštartoval extrémne rýchlo, ale po chybe v strednej časti trate stratil takmer sekundu a v druhú jazdu zvládol až ako 19. najrýchlejší.
Tretí skončil Nór Atle Lie McGrath s mankom 0,27 sekundy na víťazného Odermatta.
Sústredil sa na túto disciplínu
„Bolo to veľmi dobrý vstup do sezóny. Ku koncu minulej sezóny sa to v obrovskom slalome trochu skomplikovalo. V príprave na sezónu som sa naň naozaj začal sústrediť, takže to stálo za to a dobré pocity si odnesiem aj do rýchlostných disciplín,“ doplnil šťastný Švajčiar.
Schwarz, ktorý sa v minulej sezóne trápil so zranením, zaznamenal svoje prvé umiestnenie na stupňoch víťazov od decembra 2023.
Odermatt získal v minulej sezóne titul v obrovskom slalome, ako aj v super-G, zjazde a celkovom poradí.