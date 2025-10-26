Dominancia pokračuje. Novú sezónu zahájil triumfom v obrovskom slalome fenomenálny Odermatt

Švajčiarska hviezda zvíťazila už v prvom kole s časom 58,18 sekundy, pričom tam predbehol Rakúšana Marca Schwarza len o stotinu sekundy.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marco Odermat
Na snímke Marco Odermatt po triumfe v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Foto: SITA/AP Photo/Marco Trovati
Rakúsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Rakúsko

Obhajca titulu Marco Odermatt sa prehnal hmlou a vyhral prvé preteky Svetového pohára mužov sezóny – obrovský slalom v rakúskom Söldene.

„Perfektný štart,“ povedal Odermatt v cieli podľa agentúry AFP po tom, čo využil chybu Marca Schwarza v druhej jazde a zvíťazil o 0,24 sekundy.

Nový ročník otvorili ženy v sobotu 25. októbra na rakúskom ľadovci v rovnakej disciplíne, muži bojovali so zlou viditeľnosťou a privítali zimné počasie.

Patrilo mu aj prvé kolo

Švajčiarska hviezda zvíťazila už v prvom kole s časom 58,18 sekundy, pričom tam predbehol Rakúšana Marca Schwarza len o stotinu sekundy. Následne začalo husto snežiť, ktoré oddialilo druhé kolo o jednu hodinu.

V druhej jazde Schwarz vyštartoval extrémne rýchlo, ale po chybe v strednej časti trate stratil takmer sekundu a v druhú jazdu zvládol až ako 19. najrýchlejší.

Tretí skončil Nór Atle Lie McGrath s mankom 0,27 sekundy na víťazného Odermatta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sústredil sa na túto disciplínu

„Bolo to veľmi dobrý vstup do sezóny. Ku koncu minulej sezóny sa to v obrovskom slalome trochu skomplikovalo. V príprave na sezónu som sa naň naozaj začal sústrediť, takže to stálo za to a dobré pocity si odnesiem aj do rýchlostných disciplín,“ doplnil šťastný Švajčiar.

Schwarz, ktorý sa v minulej sezóne trápil so zranením, zaznamenal svoje prvé umiestnenie na stupňoch víťazov od decembra 2023.

Odermatt získal v minulej sezóne titul v obrovskom slalome, ako aj v super-G, zjazde a celkovom poradí.

Viac k osobe: Marco OdermattMarco Schwarz
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Obrovský slalom Svetový pohár umiestnenie víťazstvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk