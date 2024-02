Dokedy môžete požiadať o preplatenie benefitu Vrátenie doplatkov za lieky za rok 2023?

Poistovne.sk pre vás pripravili prehľad termínov v jednotlivých zdravotných poisťovniach, aby vám peniaze neprepadli.

Všetky tri zdravotné poisťovne svojim poistencom ponúkajú benefit – Vrátenie doplatkov za lieky. Tento benefit je nad rámec zákona a v každej poisťovni má iné pravidlá.

VšZP: vrátenie doplatkov za lieky deťom 200 eur Peňaženka zdravia Maxi

Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje benefit Vrátenie doplatkov za lieky deťom v Peňaženke zdravia Maxi. Dieťaťu môžu preplatiť max. 200 eur, už aj po započítaní solidárnosti ostatných členov skupiny. Bez solidárnych príspevkov je max. čerpanie vo výške 100 eur. „Po uhradení doplatku v lekárni v roku 2023 za lieky pre deti, ktoré boli súčasťou Peňaženky zdravia MAXI v roku 2023, je potrebné podať elektronicky žiadosť o čerpanie benefitu do 60 dní od úhrady v lekárni. Je možné tak urobiť buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke,“ upresňuje Ivana Linetová z VšZP.

Dôvera: vrátenie doplatokov za lieky deťom a ich rodičom 300+300

Dôvera v rámci benefitu 300 + 300 vráti doplatky za lieky deťom do 18 rokov a ich rodičom, každému vo výške 300 eur. To, či máte nejakú sumu na preplatenie, jednoducho zistíte v mobilnej apke v časti Benefity. Posledný termín, kedy si môžete požiadať o vrátenie doplatkov za minulý rok je 31.3.2024. Peniaze za doplatky vám po podaní žiadosti Dôvera vráti do 5 dní bankovým prevodom na váš účet.

Union: vrátenie doplatkov v neobmedzenej výške deťom

Zdravotná poisťovňa Union vráti doplatky za lieky deťom v neobmedzenej výške. Nezabudnite, že vaše dieťa si môže uplatniť tento benefit len vtedy, ak je v Unione poistený aj rodič. Rodičom sa doplatky za lieky nevracajú. Benefit je možné aktivovať v e-pobočke. Posledný termín, kedy si môžete požiadať o vrátenie doplatkov za minulý rok je 30.6.2024.

Posledný termín na podanie žiadosti na vrátenie doplatkov za lieky za rok 2023

VšZP do 60 dní od úhrady v lekárni Dôvera 31.3.2024 Union 30.6.2024

Zdroj: VšZP, Dôvera, Union

