Dôchodkyňa uverila, že jej účet je napadnutý, vybrala úspory a išla ich odovzdať „bezpečnostnému pracovníkovi“

Pozornej svedkyni môže ďakovať za záchranu úspor vo výške 397-tisíc českých korún dôchodkyňa, ktorá sa chystala odovzdať vybrané peniaze z údajne napadnutého účtu mužovi, ktorý ich mal zachrániť. Telefonický hovor dôchodkyne v kaviarni v českom meste Náchod začula iná zákazníčka a uvedomila si, že staršia žena pravdepodobne naletí podvodníkovi. Informuje o tom web Novinky.cz.
Svedkyňa na nič nečakala a zavolala políciu. Tá na mieste zadržala dvadsaťjedenročného cudzinca, ktorý sa pokúsil peniaze prevziať. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo peniaze zachrániť.
Podvodník sa pri telefóne vydával za policajta aj za pracovníka Českej národnej banky a seniorku presvedčil, že jej bankový účet bol napadnutý. „Pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov ju naviedol k výberu celej čiastky z účtu a jej odovzdaniu ‚bezpečnostnému pracovníkovi‘. Muž sa mal po predchádzajúcom dohovore s doposiaľ nezisteným páchateľom pokúsiť prevziať peniaze, ktoré seniorka vybrala na základe manipulatívnych inštrukcií,“ povedala policajná hovorkyňa Karolína Macháčková. Obvinenému cudzincovi hrozí až šesť rokov vo väzenia.