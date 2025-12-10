Ukrajinské sily oslobodili takmer polovicu Pokrovska, povedal Syrskyj

Ukrajinské jednotky znovu získali kontrolu nad časťou mesta Pokrovsk, ktoré ešte začiatkom jesene opustili. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to v utorok hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj.
„Obrana Pokrovska pokračuje,“ uviedol Syrskyj. Dodal, že ukrajinské sily od polovice novembra oslobodili približne 13 štvorcových kilometrov z celkovej rozlohy mesta, ktorá je 29 štvorcových kilometrov. Zároveň oznámil, že počet nasadených vojakov na tomto úseku sa plánuje zvýšiť.
Syrskij tiež potvrdil, že ukrajinské jednotky sa stiahli z pozícií vzdialených päť až sedem kilometrov od Pokrovska, kde začali postupovať ruské sily. Podľa neho ich už nebolo možné efektívne udržať.
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády uviedol, že Rusko zvyšuje koncentráciu svojich síl v sektore mesta Pokrovsk, kde má aktuálne nasadených viac ako 155-tisíc príslušníkov ozbrojených síl. Na tento úsek pripadá 40 až 50 percent všetkých leteckých bômb KAB, ktoré Rusko nasadzuje na fronte.
Mesto Myrnohrad, ktoré susedí s Pokrovskom, nie je podľa Syrského obkľúčené.