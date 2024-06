Dobrovoľní horskí záchranári sa búria, nezískali akreditáciu na svoju činnosť (video)

Dobrovoľní záchranári z Horskej služby Pieninského národného parku a Čergova spochybňujú rozhodnutie akreditačnej komisie rezortu vnútra o neudelení akreditácie pre integrovaný záchranný systém ich združeniam. Ich predstavitelia to v utorok uviedli spoločne počas tlačovej besedy v areáli historického kláštora v obci Červený Kláštor na Zamagurí.

Výsledkom rozhodnutia môže byť podľa nich predĺženie času záchrannej akcie a v konečnom dôsledku poškodenie samotného pacienta. Dobrovoľní záchranári zároveň rovnako kritizujú novelu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ), ktorú do Národnej rady SR predložil poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD).

Ako priblížil Juraj Ružbarský z Horskej služby Čergov, posledná novela zákona o integrovanom záchrannom systéme (IZS) priniesla od roku 2023 vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek.

Nesplniteľné požadované doklady

„Ak má subjekt akreditáciu, je zaradený medzi IZS a operačné strediská môžu danú zložku volať na zásah,“ priblížil Ružbarský. Podľa Ružbarského síce združenie zaslalo v rámci doplnenia žiadosti o akreditáciu viaceré požadované doklady, mnohé však boli podľa jeho slov nad rámec zákona a zároveň nesplniteľné, či v niektorých prípadoch nejasné. Horským záchranárom z Čergova a Pienin však prišlo zamietavé stanovisko.

Z neho vyplýva, že nespĺňajú podmienku aktívnej činnosti súvisiacej s poskytovaním pomoci v tiesni pri ochrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia najmenej jeden rok pred podaním žiadosti. Podľa predsedu Horskej služby PIENAP-u Marka Popoviča združenia podajú voči rozhodnutiu rozklad.

Poškodený bude pacient

Horskí záchranári si kladú po tomto rozhodnutí otázku nad zmyslom ich činnosti.

„Ak nemáme byť napomocní tomuto štátu, tak našu činnosť, ktorú vykonávame v súčasnosti dobrovoľne, bez nároku na odmenu, budú vykonávať základné záchranné zložky,“ povedal Ružbarský. Takýto postup podľa dobrovoľných záchranárov predĺži čas záchrannej akcie a v konečnom dôsledku bude poškodený pacient.

„Poskytneme prvú pomoc, ale čo sa týka transportu, budú musieť prísť hasiči, hoci sme ho schopní vykonať, ale nemáme akreditáciu,“ poznamenal Ružbarský.

„Ide nám o to, aby sa v tejto oblasti ochrany niečo urobilo a zlepšilo, lebo súčasný stav je neúnosný,“ skonštatoval Popovič. Zároveň pripomenul, že dobrovoľní horskí záchranári fungujú už desaťročia.

Nezastupiteľné miesto dobrovoľných záchranárov

Akreditačné snahy horskej služby v Pieninách podporil aj starosta Červeného Kláštora Štefan Džurný. Podľa jeho slov majú dobrovoľní záchranári nezastupiteľné miesto v rámci ochrany života.

„Vzhľadom na to, že Pieninský národný park je hojne navštevovaný turistami, ich úloha je nezastupiteľná,“ skonštatovať. Dopad by to podľa jeho slov mohlo mať aj na cestovný ruch.

„Obávame sa toho, že počet návštevníkov sa zníži, práve kvôli tomu, že nemáme zabezpečenú ochranu zdravia a života,“ dodal. Profesionálna Horská záchranná služba totiž podľa jeho slov pôsobí v Pieninách len počas dvoch mesiacov počas hlavnej turistickej sezóny. Problémom by tak podľa neho mohlo byť práve obdobie mimo sezóny.