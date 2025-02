Dobrovoľní horskí záchranári bijú na poplach: Nový zákon o Horskej záchrannej službe ich môže odstaviť

Dobrovoľní záchranári Horskej služby žiadajú v celom rozsahu stiahnuť novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť má nadobudnúť v októbri 2025.

Uviedli to ich zástupcovia počas pondelkovej tlačovej besedy v Červenom Kláštore v Pieninách. Návrh zákona podľa nich zásadným spôsobom vstupuje a obmedzuje činnosť dobrovoľníckych organizácií horských záchranárov, organizácií dobrovoľných hasičských zborov aj dobrovoľníckych pátracích a kynologických organizácií.

Podobný zákon už predložený bol

Zástupcovia dobrovoľných záchranárov sa zhodujú na tom, že ide o takmer identický návrh zákona, ktorý v minulosti predložil poslanec Samuel Migaľ, no po hromadnej pripomienke zo strany dobrovoľných záchranárov a následnom stretnutí ho stiahol. „Teraz je to predkladané ako vládny návrh zákona, v podstate s malými obmenami, ale jedná sa o to isté znenie,“ upozornil predseda občianskeho združenia Horská služba Malá Fatra Štefan Smrekovský.

Predseda Horskej služby Pieninského národného parku Marko Popovič vysvetlil, že daný zákon už dobrovoľným záchranárom neumožní vykonávať záchrannú preventívnu činnosť v horských oblastiach, ktoré sú chránené.

Dobrovoľní záchranári v tejto súvislosti spisujú opäť hromadnú pripomienku, pod ktorú sa zatiaľ podpísalo viac ako tristo ľudí. „Požadujeme, za účasti zainteresovaných zložiek, pripraviť legislatívu, ktorá zjednotí profesionálne aj dobrovoľnícke organizácie horských záchranárov, vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj a posilnenie záchranárskych kapacít na území Slovenska, zefektívni výkon záchrannej činnosti a povedie k úspore financií štátneho rozpočtu,“ skonštatovali dobrovoľní horskí záchranári. Novelu zákona považujú za zlú, podľa nich ešte viac zhorší a skomplikuje súčasný zákon.

Čoraz viac sú okliešťovaní

Smrekovský tvrdí, že dobrovoľní záchranári sú posledné dve desaťročia každou jednou novelou postupne okliešťovaní. „Zákon je postavený proti tým činnostiam, ktoré vykonávame,“ dodal. Popovič doplnil, že kým v roku 1979 pracovalo v Horskej službe 852 dobrovoľných členov, v roku 2024 celoslovenská dobrovoľná organizácia disponovala členskou základňou už len v počte 222 záchranárov.

Dobrovoľníci horských služieb zároveň poukazujú na to, že novela zákona má zriadiť neštátnu samosprávnu organizáciu Národnú asociáciu horských záchranárov. Tá bude podľa Smrekovského za úhradu vydávať povolenie na výkon záchrannej činnosti vo forme špecializovanej prípravy a skúšky.

Podľa dobrovoľníckych organizácií horských záchranárov však bude len suplovať činnosti, ktoré si v súčasnosti vykonávajú vlastnými kapacitami. Zhodujú sa na tom, že preškolenia raz za tri roky, ktoré má realizovať, sú nepostačujúce. „Žiadny zodpovedný zástupca organizácie si nedovolí poslať na zásah do náročného horského terénu záchranára vyškoleného raz za tri roky,“ upozornil Popovič.

Hovoria o porušení zákona o správnom poriadku

Dobrovoľní záchranári sa dnes vrátili aj k téme novely zákona o integrovanom záchrannom systéme (IZS), ktorá priniesla od roku 2023 vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Ak má subjekt akreditáciu, je zaradený medzi IZS a operačné strediská môžu danú zložku volať na zásah.

Občianske druženia dobrovoľných záchranárov v Pieninách, Čergove a Malej Fatre však čakajú na rozhodnutie o udelení akreditácie takmer dva roky. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR podľa nich päť mesiacov mlčí.

„Do dnešného dňa nemáme výsledok, čiže nevieme, čo za tie dva roky robia ministerskí úradníci. Tým pádom sme aj blokovaní, ak by prišlo k nejakému nešťastiu, efektívne pomáhať,“ komentoval Juraj Ružbarský z Horskej služby Čergov. Dobrovoľní záchranári v tejto súvislosti hovoria o porušení zákona o správnom poriadku.