Dobrovodský: Záver Benátskej komisie potvrdzuje, že zákon o mimovládnych organizáciách je protiústavný

Závery Benátskej komisie potvrdzujú, že novela zákona o mimovládnych organizáciách predstavuje skutočnú hrozbu pre demokraciu a základné práva a slobody občianskej spoločnosti. Uviedol to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, podľa ktorého komisia potvrdila jeho obavy o neústavnosť zákona.
Ako pripomenul, 11. augusta tohto roka obrátil na Ústavný súd SR so žiadosťou o preskúmanie súladu novely zákona o mimovládnych organizáciách s Ústavou SR. Návrh zároveň napáda aj súlad s medzinárodnými dohovormi, konkrétne Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie. Podľa verejného ochrancu práv, napadnuté ustanovenia neprípustne a neprimerane obmedzujú základné práva a slobody fyzických a právnických osôb.
Stanovisko Benátskej komisie
Benátska komisia zverejnila svoje stanovisko 14. októbra. „Analýza Benátskej komisie dospela k záveru, že novela zákona o mimovládnych organizáciách neprípustne obmedzuje základné právo mimovládnych organizácií na združovanie, ako aj právo na súkromie darcov, ktorí dobrovoľne prispievajú mimovládnym organizáciám na ich činnosť. Novela zákona má negatívne dopady na základné práva a slobody občianskej spoločnosti. Benátska komisia navrhuje novelu zákona úplne zrušiť,“ hovorí Dobrovodský.
Zákonodarcom deklarované ciele zvýšenia transparentnosti a boja proti kriminalite podľa Benátskej komisie nepredstavovali legitímne ciele na obmedzenie základných práv a slobôd. Tieto ciele bolo možné dosiahnuť aj bez prijatia novely, a to šetrnejšími prostriedkami kontroly účtovníctva v prípade individuálnych podozrení.
Zákonodarca pritom dostatočne neodôvodnil potrebu prijatia výrazných obmedzení a povinností pre mimovládne organizácie, ktoré zaviedla novela, poukázala komisia. Takéto obmedzenia pre mimovládne organizácie je dôvodné zaviesť vtedy, pokiaľ existujú konkrétne a dôkazmi podložené obavy z nelegálneho konania mimovládnych organizácií, a nie len na základe všeobecných a hypotetických tvrdení, ktoré nie sú podložené žiadnou analýzou.
Nedostatočné odôvodnenie a chýbajúce dôkazy
Podľa Benátskej komisie vyvoláva vážne obavy z neprimeraného zásahu do práva na ochranu osobných údajov mimovládnych organizácií a ich darcov aj vágna zákonná úprava, ktorá neposkytuje dostatočné záruky pri spracúvaní osobných údajov ministerstvom vnútra a štátnymi orgánmi.
Nejasné formulácie novely umožňujú zneužívať široké oprávnenia štátnych orgánov. Benátska komisia tiež nevidí dôvod, prečo by mimovládne organizácie mali podliehať povinnosti sprístupňovať informácie podľa infozákona, teda v rovnakom režime, ako štátne orgány a ďalšie verejné organizácie. Takáto povinnosť neprimerane zasahuje do práva na súkromie a práva na združovanie mimovládnych organizácií a vytvára neprimeranú administratívnu záťaž spojenú s vybavovaním infožiadostí.
„Závery vyplývajúce z analýzy Benátskej komisie sú v podstate identické, ako odôvodnenie návrhu na Ústavný súd SR, ktorý sme v tejto veci vypracovali s mojím tímom z Kancelárie verejného ochrancu práv v priebehu leta. Tento záver nezávislej medzinárodnej expertnej komisie len potvrdzuje, že novela zákona o mimovládnych organizáciách predstavuje skutočnú hrozbu pre demokraciu a základné práva a slobody občianskej spoločnosti,“ uzavrel verejný ochranca práv.