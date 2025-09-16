Verejný ochranca práv Dobrovodský objasňuje podmienky priznávania pomoci v hmotnej núdzi

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na otázky týkajúce sa posudzovania majetku a účasti v obchodných spoločnostiach pri priznávaní pomoci v hmotnej núdzi. Zákon definuje hmotnú núdzu ako stav, keď príjem domácnosti nedosahuje životné minimum a členovia si ho nemôžu zabezpečiť prácou, vlastníckym právom alebo iným majetkom.
Individuálny prístup k posudzovaniu
Dobrovodský zdôraznil, že úrady práce musia pristupovať k posudzovaniu individuálne a rozlišovať medzi formálnou držbou majetku a jeho reálnou možnosťou zhodnotenia na zabezpečenie príjmu. Účasť v obchodnej spoločnosti sama o sebe nezakladá nárok na pomoc, ak žiadateľ z nej nemá príjem.
Úrad zisťuje, či spoločnosť aktívne podniká a či žiadateľ dostáva podiel na zisku alebo odmenu za výkon funkcie. V prípade predaja obchodného podielu alebo likvidácie spoločnosti úrad zisťuje nadobudnutý príjem. Výkon funkcie v riadiacich orgánoch bez odmeny nemá vplyv na nárok na pomoc.
Trestný čin nekalej likvidácie
Dobrovodský upozornil, že proces ukončenia vlastníctva obchodnej spoločnosti je zložitý a môže zahŕňať likvidáciu s nutnosťou zloženia preddavku 1 500 eur. V prípade nevysporiadaných záväzkov môže likvidátor podať návrh na konkurz.
Od 1. októbra 2020 je možný aj ex offo výmaz spoločnosti registrovým súdom za splnenia zákonných podmienok. Verejný ochranca tiež poukázal na trestný čin nekalej likvidácie, ktorý postihuje tzv. „bielych koní“ – osoby, ktoré prepožičajú svoje meno na zmarenie ukončenia podnikania.
„Verím, že toto objasnenie prispeje k lepšiemu pochopeniu podmienok pre priznanie pomoci v hmotnej núdzi a k transparentnejšiemu prístupu zo strany príslušných úradov,“ uzavrel Dobrovodský.