Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odporučila opäť novelizovať infozákon

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie na utorkovom zasadnutí schválila viaceré uznesenia Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) k zmierneniu dopadov novely zákona o mimovládkach. Ministerstvám odporučila novelizovať infozákon a pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre neziskovky.

Ako ďalej informovala koordinátorka PR a komunikácie Komory MNO Jana Mlynarčíková, zhodla sa aj na potrebe silnejšieho zastúpenia občianskej spoločnosti pri monitorovaní eurofondov a odporučila vláde zaviesť udržateľný model financovania integrácie cudzincov a utečencov. Tiež vyzvala na participatívny proces tvorby zákona o lobingu.

Odporúčanie pre rezort spravodlivosti

Ministerstvu spravodlivosti SR odporučila Rada vlády pre MNO pripraviť participatívne novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám vzhľadom na negatívne dopady súčasného znenia zákona na MNO.

Komora MNO dlhodobo upozorňuje, že súčasne platná novela infozákona zavádza pre neziskové organizácie neprimerané, duplicitné a diskriminačné povinnosti. Mnohé údaje o využití verejných zdrojov MNO už dnes zverejňujú orgány verejnej správy alebo Obchodný vestník,“ uviedol predseda Komory MNO Marcel Zajac. Infozákon v jeho súčasnej podobe podľa jeho slov mimovládkam zavádza povinnosti, ktoré iné súkromné subjekty nemajú. Neziskovky upozorňujú, že nové administratívne povinnosti ohrozujú ich fungovanie.

Len spracovanie usmernenia, ako na nové povinnosti, nás stálo 60 hodín pracovného času. Viaceré organizácie zvažujú ukončiť činnosť pre finančnú záťaž, neexistujú záložné zdroje na devastačné pokuty. V konečnom dôsledku tým vznikajú ďalšie náklady pre štát, keď organizácie, suplujúce štát, ukončia svoju činnosť,” uviedla na zasadnutí rady Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. S otvorením zákona súhlasili podľa Komory MNO aj viacerí zástupcovia verejnej správy v rade vlády vrátane ministerstva financií, ktoré poukázalo na nejasnosti vo výklade zákona a následne pri jeho implementácii.

Príprava metodického usmernenia

Rada vlády ďalej odporučila ministerstvu vnútra spolu s ministerstvom financií pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre neziskovky, v ktorom stále ostávajú nejasnosti. Ide napríklad o to, ako majú organizácie postupovať, ak nemajú údaje o darcoch, alebo, ako zabezpečiť ochranu osobných údajov darcov.

S podporou Komory MNO v hlasovaní rada schválila uznesenie predložené Úniou miest Slovenska, ktoré zdôrazňuje kľúčovú úlohu miestnych samospráv a mimovládok pri integrácii cudzincov a utečencov a zároveň upozorňuje na neudržateľný spôsob financovania týchto služieb. Uznesenie odporúča vláde vytvoriť podmienky pre posilnenie integrácie na úrovni samospráv a zaviesť udržateľný model financovania, aby mestá a mimovládne organizácie dokázali služby poskytovať dlhodobo a udržateľne.

Na utorkovej rade vlády tiež zazneli obavy mimovládnych neziskových organizácií z rastúcich verbálnych útokov predstaviteľov vládnej koalície. Tie podľa nich šíria pokrivený obraz o neziskovkách a ich činnosti. Predseda Komory MNO v tejto súvislosti poukázal na to, že súčasťou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, ktorú prijala Vláda SR, je aj boj so zavádzajúcimi a skresľujúcimi informáciami o mimovládkach.

Komora mimovládnych neziskových organizácií je zoskupenie zástupcov a zástupkýň platforiem mimovládnych neziskových organizácií, ktoré zastupuje záujmy občianskeho sektora v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.

