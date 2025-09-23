Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odporučila opäť novelizovať infozákon

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie na utorkovom zasadnutí schválila viaceré uznesenia Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) k zmierneniu dopadov novely zákona o mimovládkach. Ministerstvám odporučila novelizovať infozákon a pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre neziskovky.
Ako ďalej informovala koordinátorka PR a komunikácie Komory MNO Jana Mlynarčíková, zhodla sa aj na potrebe silnejšieho zastúpenia občianskej spoločnosti pri monitorovaní eurofondov a odporučila vláde zaviesť udržateľný model financovania integrácie cudzincov a utečencov. Tiež vyzvala na participatívny proces tvorby zákona o lobingu.
Odporúčanie pre rezort spravodlivosti
Ministerstvu spravodlivosti SR odporučila Rada vlády pre MNO pripraviť participatívne novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám vzhľadom na negatívne dopady súčasného znenia zákona na MNO.
„Komora MNO dlhodobo upozorňuje, že súčasne platná novela infozákona zavádza pre neziskové organizácie neprimerané, duplicitné a diskriminačné povinnosti. Mnohé údaje o využití verejných zdrojov MNO už dnes zverejňujú orgány verejnej správy alebo Obchodný vestník,“ uviedol predseda Komory MNO Marcel Zajac. Infozákon v jeho súčasnej podobe podľa jeho slov mimovládkam zavádza povinnosti, ktoré iné súkromné subjekty nemajú. Neziskovky upozorňujú, že nové administratívne povinnosti ohrozujú ich fungovanie.
Raši sa stretol so zástupcami mimovládok, diskutovali o problémoch a dopadoch prijatého zákona
„Len spracovanie usmernenia, ako na nové povinnosti, nás stálo 60 hodín pracovného času. Viaceré organizácie zvažujú ukončiť činnosť pre finančnú záťaž, neexistujú záložné zdroje na devastačné pokuty. V konečnom dôsledku tým vznikajú ďalšie náklady pre štát, keď organizácie, suplujúce štát, ukončia svoju činnosť,” uviedla na zasadnutí rady Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. S otvorením zákona súhlasili podľa Komory MNO aj viacerí zástupcovia verejnej správy v rade vlády vrátane ministerstva financií, ktoré poukázalo na nejasnosti vo výklade zákona a následne pri jeho implementácii.
Príprava metodického usmernenia
Rada vlády ďalej odporučila ministerstvu vnútra spolu s ministerstvom financií pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre neziskovky, v ktorom stále ostávajú nejasnosti. Ide napríklad o to, ako majú organizácie postupovať, ak nemajú údaje o darcoch, alebo, ako zabezpečiť ochranu osobných údajov darcov.
Registrácia občianskych združení prechádza od septembra na okresné úrady v sídle kraja
S podporou Komory MNO v hlasovaní rada schválila uznesenie predložené Úniou miest Slovenska, ktoré zdôrazňuje kľúčovú úlohu miestnych samospráv a mimovládok pri integrácii cudzincov a utečencov a zároveň upozorňuje na neudržateľný spôsob financovania týchto služieb. Uznesenie odporúča vláde vytvoriť podmienky pre posilnenie integrácie na úrovni samospráv a zaviesť udržateľný model financovania, aby mestá a mimovládne organizácie dokázali služby poskytovať dlhodobo a udržateľne.
Na utorkovej rade vlády tiež zazneli obavy mimovládnych neziskových organizácií z rastúcich verbálnych útokov predstaviteľov vládnej koalície. Tie podľa nich šíria pokrivený obraz o neziskovkách a ich činnosti. Predseda Komory MNO v tejto súvislosti poukázal na to, že súčasťou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, ktorú prijala Vláda SR, je aj boj so zavádzajúcimi a skresľujúcimi informáciami o mimovládkach.
Komora mimovládnych neziskových organizácií je zoskupenie zástupcov a zástupkýň platforiem mimovládnych neziskových organizácií, ktoré zastupuje záujmy občianskeho sektora v rámci Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.