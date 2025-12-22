Dobrá správa pre reprezentáciu. Kňažko sa vystrábil zo zranenia, olympiáda je jasný cieľ

Hokejový obranca Samuel Kňažko sa konečne vrátil do zostavy českého extraligového klubu HC Vítkovice. Dvadsaťtriročný reprezentačný zadák bol približne mesiac a pol mimo hry, keď na novembrovom Nemeckom pohári v zápase proti Rakúsku (6:2) utrpel po zásahu pukom zlomeninu v oblasti členka.
Už sa však vystrábil zo zdravotných problémov a v drese Vítkovíc stihol odohrať tri stretnutia. Postupne sa, zdá sa, dostáva do hernej pohody a v nedeľu pri triumfe na ľade Sparty Praha (6:3) zaznamenal dve asistencie.
„Počas mesiaca som s nohou nič nemohol robiť, kondícia stagnovala. Každý hráč chce hrať každý zápas a také zranenie na šesť týždňov je náročné,“ povedal Kňažko podľa webu hokej.cz.
Rodák z Trenčína vraví, že na zápasy sa mu nedívalo dobre, ale upokojilo ho, že sa vrátil rýchlejšie v porovnaní s prognózami. Dúfa, že sa čím skôr dostane do formy, aj vzhľadom na blížiace sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
„Keď som sa zranil, určite mi prebleskli hlavou, pretože súpisky musia byť uzavreté už začiatkom januára. Určite ma to ovplyvnilo, pretože som nebol na očiach a nič som nerobil. Ostatní hrali zápasy a mohli sa ukázať,“ povedal bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu.
Kňažko podotkol, že z reprezentačného hľadiska predstavuje olympiáda jasný cieľ. „Snažil som sa čo najviac trénovať, ale zranenie mi prekazilo plány. Je tam vždy otáznik, či sa vrátite rovnaký ako predtým a neovplyvní to vašu výkonnosť. Ale som späť a dúfam, že to bude už len lepšie a lepšie,“ zakončil slovenský bek.