Do slovenskej ligy mieri ďalšie meno so štartmi na MS. Urastený Lotyš posilní káder Prešova

Urastený center prostredie slovenskej najvyššej hokejovej súťaže pozná, v minulosti totiž pôsobil v Nitre.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
HOKEJ MS: Slovensko - Lotyšsko
Radoť hráčov z Lotyšska po samostatných nájazdoch zápasu Slovensko - Lotyšsko základnej B-skupiny majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2024 v Českej republike. Ostrava, Česká republika, 19. máj 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský
Slovensko Hokej Hokej z lokality Slovensko

Slovenský hokejový klub HC Prešov, nováčik Tipsport ligy 2025/2026, angažoval do svojich radov lotyšského útočníka Filipsa Buncisa. Dvadsaťosemročný center sa do najvyššej slovenskej súťaže vracia po dvoch rokoch, keď v sezóne 2022/2023 pôsobil v drese HK Nitra. Klub z východu krajiny o jeho príchode informoval prostredníctvom sociálnych sietí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prichádza s nálepkou dánskeho majstra

Buncis odohral uplynulú sezónu 2024/2025 v dánskom klube Odense Bulldogs, s ktorým získal majstrovský titul. V 64 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže nazbieral 47 kanadských bodov za 20 gólov a 27 asistencií. V slovenskej extralige má na konte celkovo 82 zápasov a 41 bodov (19 gólov, 22 asistencií), všetky v drese Nitry.

HOKEJ TE: Nitra - Bratislava
Filips Buncis z HK Nitra (uprostred), Brant Harris (vľavo) a Joona Anttoni Jääskeläinen (vpravo) z HC Slovan Bratislava. Foto: SITA/Martin Havran

Fyzické parametre vzbudzujú rešpekt

HC Prešov tak získal výraznú ofenzívnu posilu, ktorá meria 193 cm a váži 100 kg.

Buncis je účastníkom posledných majstrovstiev sveta a má skúsenosti aj z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) či nemeckej DEL-ky. Po jeho príchode má Prešov v kádri päť legionárov, všetci sú útočníci. Vedenie zároveň oznámilo, že už nepočíta s ruským obrancom Michailom Sidorovom.

Firmy a inštitúcie: HC PrešovLotyšská hokejová reprezentácia
Okruhy tém: Hokejová reprezentácia Lotyšska hokejový útočník nová posila Slovenský hokej Tipsport liga
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk