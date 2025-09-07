Do slovenskej ligy mieri ďalšie meno so štartmi na MS. Urastený Lotyš posilní káder Prešova

Slovenský hokejový klub HC Prešov, nováčik Tipsport ligy 2025/2026, angažoval do svojich radov lotyšského útočníka Filipsa Buncisa. Dvadsaťosemročný center sa do najvyššej slovenskej súťaže vracia po dvoch rokoch, keď v sezóne 2022/2023 pôsobil v drese HK Nitra. Klub z východu krajiny o jeho príchode informoval prostredníctvom sociálnych sietí.
Prichádza s nálepkou dánskeho majstra
Buncis odohral uplynulú sezónu 2024/2025 v dánskom klube Odense Bulldogs, s ktorým získal majstrovský titul. V 64 zápasoch tamojšej najvyššej súťaže nazbieral 47 kanadských bodov za 20 gólov a 27 asistencií. V slovenskej extralige má na konte celkovo 82 zápasov a 41 bodov (19 gólov, 22 asistencií), všetky v drese Nitry.
Fyzické parametre vzbudzujú rešpekt
HC Prešov tak získal výraznú ofenzívnu posilu, ktorá meria 193 cm a váži 100 kg.
Buncis je účastníkom posledných majstrovstiev sveta a má skúsenosti aj z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) či nemeckej DEL-ky. Po jeho príchode má Prešov v kádri päť legionárov, všetci sú útočníci. Vedenie zároveň oznámilo, že už nepočíta s ruským obrancom Michailom Sidorovom.