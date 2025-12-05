Do Siene slávy IIHF uvedú poltucet niekdajších hráčov. Cenu udelia aj bývalej slovenskej brankárke Tomčíkovej

Zuzana Tomčíková bola nedeliteľnou súčasťou slovenskej ženskej reprezentácie počas jej úspešného ťaženia pred viac ako dekádou.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Zuzana Tomčíková
Brankárka Slovenska Zuzana Tomčíková (vpravo), vyhlásená za najlepšiu slovenskú hráčku turnaja po zápase finále olympijskej kvalifikácie žien Slovensko – Nórsko. Poprad, 10. február 2013. Foto: SITA/Jozef Jakubčo
Počas budúcoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku síce neuvedú do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) žiadneho Slováka, súčasťou ceremoniálu však bude aj niekdajšia slovenská reprezentačná brankárka Zuzana Tomčíková.

Historická komisia IIHF jej udelila Cenu Richarda „Bibiho“ Torrianiho a odovzdá jej ju práve počas MS 2026. Cenu udeľujú za mimoriadne zásluhy a výkony v národnom tíme v súťažiach pod hlavičkou IIHF. Zuzana Tomčíková sa stane prvou ženskou držiteľkou tohto ocenenia.

Aktuálne 37-ročná Tomčíková bola nedeliteľnou súčasťou slovenskej ženskej reprezentácie počas jej úspešného ťaženia pred viac ako dekádou. V roku 2009 pomohla národnému tímu k premiérovému postupu do elitnej kategórie MS, o rok neskôr aj k zatiaľ jedinej účasti ženského tímu SR na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. V roku 2011 predviedla skvelé výkony na šampionáte žien vo Švajčiarsku a stala sa najužitočnejšou hráčkou turnaja (MVP).

Okrem Tomčíkovej ocenia aj Kanaďana Pata Cortinu, ktorý dostane Cenu Paula Loicqa. Český novinár Pavel Bárta dostane mediálnu cenu a Lotyša Aleksandrsa Cicurskisa ovenčia Cenou Johana Bollueho.

Počas MS 2026 sa laureátmi Siene slávy IIHF stanú spomedzi niekdajších hráčov Patrice Bergeron, Thomas Vanek, Niklas Kronwall, Andres Ambühl, Florence Schellingová a Cassie Campbell-Pascallová. Do dvorany uvedú aj kanadského rodáka Ralpha Kruegera v kategórii „budovateľ“.

Súčasťou Siene slávy IIHF sú zo Slovákov Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka (obaja od roku 1998), Ján Starší (1999), Peter Šťastný (2000), Ladislav Horský (2004), Ladislav Troják (2011), Peter Bondra (2016), Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan (obaja 2019), Igor Liba (2024) a už aj Zdeno Chára (2025).

Viac k osobe: Zuzana Tomčíková
Firmy a inštitúcie: IIHF Medzinárodná hokejová federáciaSZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja
Okruhy tém: MS v hokeji Sieň slávy IIHF
