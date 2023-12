Do poľského vzdušného priestoru vletel neidentifikovaný objekt, môže súvisieť s ruským raketovým útokom na Ukrajinu (video)

Do poľského vzdušného priestoru na hranici s Ukrajinou vletel v piatok ráno „neidentifikovaný objekt“. Ako referuje web news.sky.com, informovali o tom poľskí predstavitelia.

„Od okamihu, keď prekročil hranice, až do chvíle, keď signál zmizol, ho pozorovali radary systému protivzdušnej obrany našej krajiny,“ uviedla poľská armáda na platforme X, predtým známej ako Twitter.

🚨#BREAKING: Poland has alerted all forces after an unidentified object from Ukraine violated its airspace, a military spokesperson said.

A huge search party is now taking place for the unidentified object that flew into Poland’s airspace from the Lvov region. pic.twitter.com/QWW2RqROFc

