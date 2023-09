Do kín sa vracia najväčší svadobný príbeh všetkých čias: Prichádza Moja tučná grécka svadba 3!

Celosvetový fenomén Moja tučná grécka svadba od scenáristky a režisérky Nii Vardalos sa vracia do kín s úplne novým príbehom. Pridajte sa k rodine Portokalosovcov, ktorí cestujú na rodinné stretnutie do Grécka a zažijú srdcervúci a veselý výlet plný lásky, zvratov a napätia. Milovaní hrdinovia prichádzajú do kín už 7. septembra.

Snaha splniť posledné želanie zosnulého otca je chvályhodná a môže sa zmeniť na úplne nečakané dobrodružstvo. Toulin (Nia Vardalos) otec bol Grék ako poleno, navzdory americkému občianstvu (jeho takmer nezdravý vzťah k rodnej krajine bol totiž hlavným zdrojom vtipov v Mojej tučnej gréckej svadbe). Jeho snom bolo vrátiť sa do rodnej dediny a stretnúť sa so starými priateľmi. Toula sa rozhodne spojiť príjemné s užitočným, a tak naplánuje rodinný výlet do kolísky civilizácie, kde sa kedysi “kolísali“ aj jej predkovia. Rodinný výlet klanu Portokalos však znamená, že polovica lietadla do Grécka patrí im. A keďže čím väčšia rodina, tým väčšie problémy, krajina pod Akropolou sa má na čo tešiť. Najmä, keď nič nejde podľa plánu a Portokalosovci sú chodiaca katastrofa. Kam sa však v tomto smere hrabú na svojich gréckych príbuzných, ktorí majú pre nich pripravenú celú plejádu prekvapení. A zďaleka nie všetky sú príjemné. Grécko je však čarovná krajina, kde stačí jesť souvlaki, piť ouzo, pozerať sa do azúrovo modrých vĺn Egejského mora a viete, že všetko dobre dopadne.

Foto: CinemArt

Nia Vardalos, hviezda populárnej série, sa v treťom pokračovaní objaví nielen pred kamerou, opäť napísala aj scenár a dokonca sa zhostila réžie. “Vďaka tomu som mala možnosť precestovať celé Grécko a vybrať pre náš film tie najkrajšie miesta,” hovorí. Paradoxne to bola najťažšia časť celého nakrúcania. “Ako vybrať tie najkrajšie lokácie, keď je celá krajina absolútne čarovná?” povedala.

Pozrite si trailer tu:

Pôvodný film Moja tučná grécka svadba o Toule (Nia Vardalos), mladej Grékyni, ktorá sa zamiluje do muža, ktorý nie je Grék (John Corbett), a bojuje s očakávaniami svojej rodiny, mal premiéru v roku 2002 a okamžite sa stal kasovým trhákom. Za dve desaťročia od svojho uvedenia zostáva v USA najvýnosnejšou romantickou komédiou všetkých čias. Vardalos bola nominovaná na Oscara za pôvodný scenár, nominovaná na Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon a podmanivé herecké obsadenie bolo nominované na Screen Actors Guild Award a Critics Choice Award. Film získal aj cenu People’s Choice Award a Vardalos získala Independent Spirit Award.

Foto: CinemArt

Inšpirovaná vlastnou radosťou i bolesťou

Keď Vardalosová začala vymýšľať nový príbeh rodiny Portokalosovcov, opäť čerpala z vlastných skúseností. „Krátko po natáčaní filmu Moja tučná grécka svadba 2 som začala písať scenár k pokračovaniu,“ hovorí, „Chcela som preskúmať tému imigrácie a ako vždy, dynamiku rodiny. Genéza tohto príbehu spočíva v tom, že môj otec vždy chcel, aby sme išli do jeho rodinnej dediny vysoko v horách na gréckej pevnine,“ spomína, „Ale ako dospelí, keď sme so súrodencami chodili do Grécka, vždy sme išli na ostrovy, pretože tam to večer žike. V marci 2020 som prišla ootca a veľmi skoro potom sme prišli o Michaela Constantina, ktorý hral môjho flmového otca Gusa. Počas pandémie som za oboma smútila a spracovávala tieto straty. Začala som hľadať spôsob, ako zvládnuť svoj smútok cez slzy s humorom, a vznikol scenár o tom, ako plníme posledné prianie otca.“

Foto: CinemArt

Jedinečný režisérsky výkon

Keď sa začalo hovoriť o tom, kto by mal režírovať tretie pokračovanie, všetci sa jednoznačne zhodli na tom, že by to mala byť práve Nia Vardalos. „Pre producentov bolo samozrejmosťou, že tretí film budem režírovať ja,“ vysvetľuje, „V skutočnosti chceli, aby som režírovala už druhý film, ale nemyslela som si, že som na to pripravená. Už od prvého filmu som ale mala tú česť, byť v strižni s Garym Goetzmanom, počúvať naživo nahrávanie hudby a sedieť medzi husľami. Táto skúsenosť bola ako chodenie do filmovej školy. Využila som všetko, čo som sa naučila, ale zároveň myslím na to, čo je pre mňa kľúčom k môjmu vlastnému filmárstvu. Som prirodzene zvedavá a pochádzam z rodiny rozprávačov príbehov.“

Celý štáb sa okolo Vardalosovej zomkol, aby ju podporil, ako sa len dalo, a všetci videli, že je ako režisérka pripravená, trpezlivá a dôveryhodná. „Predchádzajúci dvaja režiséri viedli krásne filmy, na ktoré bolo radosť sa pozerať, ale Nia bola naozaj ich srdcom,“ poznamenáva herečka Gia Carides, „Pri ostatných filmoch sme vždy všetko prechádzali cez ňu a chceli sme jej názor, takže to, že skutočne sedela na režisérskej stoličke, bolo autentické. Je puntičkárska a špecifická.“

Prekvapujúce je, že Vardalos nielen s ľahkosťou zastávala viaceré pozície, ale zároveň hovorila viacerými jazykmi. „Hovorím plynule po grécky a pri režírovaní tohto filmu som nikdy nebola vďačnejšia za svoje roky gréckej školy,“ smeje sa, „Keď som prvýkrát pristála v Aténach na predprodukčnom projekte, požiadala som zamestnancov kancelárie – ktorí sú všetci Gréci – či by so mnou dva mesiace hovorili len po grécky. Chcela som sa zžiť s jazykom a dosiahnuť ešte lepšiu úroveň, pretože som vedela, že budem obsadzovať hercov, ktorí hovoria len po grécky, alebo štáb, ktorý má obmedzené používanie angličtiny. Musela som režírovať v dvoch jazykoch.“

Foto: CinemArt

Gréci konečne v Grécku!

Po dvoch filmoch, ktoré sa nakrúcali v Toronte ako náhrada za Chicago, boli všetci herci a tvorivý tím nadšení, že teraz môžu vidieť postavy v krajine ich predkov. Celý film sa nakrúcal v Grécku, pričom produkcia si počas filmovania rozdelila čas medzi Atény a Korfu a mnohé ostrovné pobrežia. Vardalos hovorí: „Chcela som ukázať iné Grécko s neoklasickou architektúrou a budovami postavenými v časoch prosperity.“ Vardalosovej cieľom bolo ukázať očarujúcu kultúru hlavného mesta a zároveň si posvietiť na horské dediny, ktoré boli na plátne zachytené len zriedka. Nakrúcanie filmu Moja tučná grécka svadba 3 sa začalo v Aténach, kde produkcia zachytila rušné medzinárodné letisko, ako aj obchodné centrum mesta Plaka, aby vyzdvihla neuveriteľné miestne grécke produkty, mäsiarstva a obchody s bylinkami. Nakrúcanie pokračovalo na ostrove Korfu, na vrchole ktorého tvorcovia našli odľahlú dedinku Varipatedes. Grécky charakter podčiarkuje aj jedinečná hudba, o ktorý sa postarala grécka skladateľka Stephanie Economou, držiteľka ceny Grammy z Los Angeles.

Foto: CinemArt

Veselé rodinné dobrodružstvo Moja tučná grécka svadba 3 prichádza do kín v distribúcii spoločnosti CinemArt Sk už 7. septembra.