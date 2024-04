Do kín prišli Súperi, energická dráma so Zendayou v milostnom trojuholníku

Spojil ich tenis, rozdelila osudová žena. Zendaya, jedna z najúspešnejších hereckých hviezd súčasnosti, prichádza po úspešnom tohtoročnom filme Duna: Časť druhá s ďalším potenciálnym kinohitom. Práve teraz ju môžeme na plátnach vidieť ako jeden z vrcholov milostného trojuholníka v snímke Súperi.

Patrick (Josh O´Connor) a Art (Mike Faist) sa spriatelili vďaka spoločnej vášni k tenisu a počas dospievania sa stali nerozlučnými priateľmi. Keď však do ich životov vstúpi nadaná tenistka Tashi (Zendaya), ich vzťah sa zmení. Z kamarátov sa stanú súperi v láske, ale aj na tenisovom kurte. Jednému sa darí viac, druhému menej – v športe aj v láske to tak niekedy chodí… Keď sa však majú po rokoch stretnúť v zápase na známom turnaji Challenger, všetko sa môže zmeniť. Ktorý zo súperov sa stane víťazom?

„Prvou Tashiinou láskou je tenis – bola to vec, ktorá jej dávala silu a moc, urobila z nej osobou, ktorou je,“ hovorí Zendaya o svojej úlohe. „Dokážem sa s tým stotožniť, lebo aj ja som značnú časť svojej identity našla prostredníctvom svojej práce. V momente, kedy kvôli zraneniu už naďalej nedokáže vykonávať tú činnosť, pri ktorej cítila, že je definuje, musí nájsť spôsob, ako sa definovať nanovo. Robí, čo môže, aby kontrolovala všetko, vrátane emócií, aby dostala to, čo od života chce a potrebuje. Nie som si však istá, či vie, kam to vedie. Myslím, že mnoho žien sa v Tashi uvidí.“

Foto: Continental film

Luca Guadagnino, režisér Súperov, ktorý má na svedomí aj romancu Daj mi tvoje meno, hororovú Suspiriu či seriál Sme, akí sme, si spoluprácu s talentovanou herečkou nevie vynachváliť. „Bolo by veľmi jednoduché z Tashi urobiť jednorozmernú postavu, skrátka ženu silnej vôle. Zendaya ale urobila opak – priniesla zmysel pre kontrolu a zmysel pre moc, zároveň však v tej sile, ktorú Tashi predvádza, dokázala prejaviť aj značnú krehkosť.“ Filmár však jedným dychom dodáva, že hereckým výkonom Zendayino nasadenie neskončilo. „Zendaya je skvelá herečka, ale v tomto prípade aj úžasná producentka!“

Foto: Continental film

Športovú romantickú drámu Súperi, ktorú Zendaya spoluprodukovala a ktorá sa v čase premiéry pyšní vynikajúcim hodnotením 95% na portáli Rotten Tomatoes, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

