Do kín prišiel Minecraft vo filme! Tieto zaujímavosti ste o budúcom megahite zrejme nevedeli…

Videohra Minecraft je už roky absolútnym fenoménom, vo svojom otvorenom hernom svete ponúka hráčom a hráčkam kvantum možností a povzbudzuje ich kreativitu. Práve teraz prišla do slovenských kín hviezdne obsadená filmová adaptácia, ktorá nás vezme do sveta Overworldu, v ktorom platia svojské pravidlá, a hrdinovia, ktorí sa doň dostanú, to vôbec nebudú mať ľahké…

Garrett „Smetiar“ Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) a Dawn (Danielle Brooks) sú vtiahnutí cez tajomný portál do bizarne kockatého sveta bezbrehej fantázie. Aby našli cestu späť domov, budú musieť tento svet ovládnuť, a zároveň sa pustiť do dobrodružného pátrania po boku nekonvenčného, no ostrieľaného remeselníka Stevea (Jack Black). Podarí sa im ochrániť mierumilovný Overworld pred nebezpečnou Malgoshou a jej armádou?

Foto: Continental film

Do kina môžete zájsť už teraz a snímku si podľa prvých ohlasov užijú milovníci a milovníčky hry, ale aj tí, ktorí o nej nikdy netušili. Nalákajú vás tieto zaujímavosti a pikošky? Možno ste netušili, že…

… videohra Minecraft žne úspechy už od svojho vydania v roku 2011, odkedy sa stala najpredávanejšou videohrou všetkých čias – predalo sa 300 miliónov kópií a počet aktívnych hráčov presiahol 140 miliónov!

… filmári pred nakrúcaním využívali softvér Unreal Engine, ktorým boli vytvorené hry Minecraft, aby naplánovali, ako Minecrat vo filme nakrútia.

… nakrúcanie prebiehalo najmä v metropolitnej oblasti Auckland na Novom Zélande, časť prác bola dokončená v regióne Waikato.

… pre potreby nakrúcania bolo vyrobených 500 kociek v 4 rôznych veľkostiach a z rôznych materiálov – z ocele, dreva, železa, zlata, striebra, obsidiánu a ďalších…

… zbrane a nástroje boli nadizajnované tak, aby vzhľadom aj proporciami zodpovedali predobrazom vo videohre. Pri nakrúcaní sa využilo 120 rôznych zbraní.

Foto: Continental film

… produkcia pri kreovaní sveta Overworldu použila viac ako 2000 metrov štvorcových umelej trávy.

… primárny štáb nakrúcal film 65 dní, ďalších 8 dní potreboval druhý štáb a 8 dní zabralo aj tzv. „motion capture“, teda zachytávania pohybov a mimiky hercov, ktorí tvorili digitálne postavy.

… v slovenských kinách je Minecraft vo filme uvádzaný v pôvodnom znení s titulkami, ale aj v slovenskom dabingu. O jeho réžiu sa postaral raper a dabingový režisér Ján Strapec (Strapo) a počuť v ňom budete napríklad hercov Petra Sklára, Kamila Mikulčíka, Gabrielu Dzuríkovú, speváčku Tinu či youtubera a influencera známeho ako Expl0ited.

… režisér Jared Hess má na svojom konte komédie Napoleon Dynamit či Zilionári, ale aj animák Jednorožec Thelma. S hercom Jackom Blackom pracoval už pred takmer 20 rokmi na filme Boží zápasník.

… snímku do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film, ktorá je u nás výhradným distribútorom filmov štúdia Warner Bros. do kín. V posledných rokoch priniesla na Slovensko také hity ako Duna, Batman či Barbie.

