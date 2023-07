Do kín prichádza nový ukrajinský film. Poďte si s deťmi pozrieť Mavku: Strážkyňu lesa

Lesná víla Mavka stojí pred ťažkou voľbou medzi láskou a povinnosťou strážkyne Srdca lesa. Zamiluje sa do obyčajného chlapca menom Lucas, ktorý ju očarí svojou hudbou. Krásny príbeh lásky nielen k tomu druhému, ale aj k prírode ak životu samotnému prináša nový ukrajinský animovaný film Mavka: Strážkyňa lesa, ktorý do našich kín prichádza už 20. júla.

Hlboké lesy od nepamäti ukrývajú nespočetné tajomstvá a nevyspytateľné záhady. Sú domovom podivuhodných mýtických bytostí, ktoré žijú medzi prastarými stromami a verne strážia svoje posvätné lesné kráľovstvo. A práve víla Mavka je novozvolenou strážkyňou a dušou lesa. Jej hlavným poslaním je chrániť posvätné Srdce lesa – zdroj samotného života – pred všetkým zlom a svetom ľudí. Mnohí obyvatelia lesa však pochybujú, či milá a nežná víla Mavka zvládne svoje nové poslaniei.

V dedine neďaleko lesa žije Lucas, dedinský chlapec, ktorý nadovšetko miluje hudbu, najmä hru na flautu. Sníva o tom, že tejto vášni zasvätí celý svoj život. A práve jeho hudba vyvolá niečo skutočne pozoruhodné; Mavka počuje jeho očarujúcu pieseň a jej srdce sa naplní dovtedy nepoznaným citom. Láska medzi človekom a lesnou vílou však od začiatku čelí mnohým ťažkostiam Navyše sa im do cesty stavajú ďalšie a ďalšie prekážky. Do dediny prichádza bezcitná a chamtivá Kylina, ktorá tvrdí, že je dedičkou starej píly na okraji lesa, a všetkým ľuďom sľubuje, že s ich podporou využije bohatstvo krajiny a prinesie všetkým (a najmä sebe) priemyselný pokrok. To všetko však slúži len ako lesť, ktorá má zakryť jej skutočný cieľ.

Túži sa zmocniť Srdca lesa, pomocou ktorého by získala večnú mladosť a krásu. Dopomôcť jej k tomu má víla Mavka, ktorá je momentálne veľmi zraniteľná kvôli svojej láske k Lukasovi. Podarí sa Mavke zachrániť les pred ľstivou Kylou? Dokáže hudba robiť zázraky? Podarí sa konečne spojiť magický svet lesa a svet ľudí?

Foto: CinemArt

7 rokov výroby

Hoci Mavka: Strážkyňa lesa prichádza sťaby vojnové dielo, nie je to celkom tak. Počas vojny bola snímka iba dokončená, ale to, že spoločnosť Film.UA pracuje na celovečernom 3D animovanom filme, oznámila ešte v septembri 2015. Film vytvorila na motívy divadelnej hry Lesná pieseň od poetky Lesye Ukrainky. Na svetlo sveta sa film dostal po 7 rokoch výroby, konkrétne 2. marca, kedy počas prvého víkendu predbehol v množstve divákov v Ukrajine dokonca aj snímku Avatar: Cesta vody. V Ukrajine bola snímka mimoriadne úspešná, za 6 víkendov si ju pozrelo až 1 011 735 divákov.

V zahraničí sa tejto animovanej rozprávke darí rovnako dobre. Distribučné práva získalo viac ako 80 krajín, ktoré snímku postupne uvádzajú vo svojich domácich kinách. Divákov si už získala napríklad v Španielsku, Taliansku či Holandsku, kde sa rýchlo stala jedným z najnavštevovanejších filmov v kinách.

Nový ukrajinský film pre celé rodiny Mavka: Strážkyňa lesa príde do slovenských kín v distribúcii spoločnosti CinemArt SK už 20. júla.

Foto: CinemArt

