Do kín prichádza nový film Martina Scorseseho s Leom DiCapriom: Vrahovia mesiaca kvetov

Jeden z najoceňovanejších a najuznávanejších amerických režisérov dneška, takmer 81-ročný Martin Scorsese, predstavuje po 4 rokoch svoju filmovú novinku. Okrem mimoriadne talentovaného Leonarda DiCapria si v nej zahrali Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser a ďalší. Scorsese a DiCaprio si pred nakrúcaním museli získať sympatie Indiánov z kmeňa Osage, o histórii ktorých film je. V kinách si môžete toto veľkolepé dielo pozrieť od 19. októbra.

Na prelome 19. a 20. storočia priniesla ropa bohatstvo kmeňu Osageov v Oklahome, ktorého členovia sa zo dňa na deň stali jednými z najbohatších ľudí na svete. Bohatstvo týchto pôvodných obyvateľov Ameriky okamžite prilákalo ,,bielych votrelcov ʺ ktorí manipulovali, vydierali a okrádali Osageov, než sa uchýlili k vraždám. Film Vrahovia mesiaca kvetov, ktorý vznikol na základe skutočného príbehu a je vyrozprávaný prostredníctvom nepravdepodobnej romance Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) a Mollie Kyleovej (Lily Gladstoneová), je epickou westernovou kriminálnou ságou, kde sa skutočná láska kríži s nevýslovnou zradou.

Foto: CinemArt

Ropa, peniaze, vraždy a zrodenie FBI

História príbehu o zločine a rasizme, sa začala písať koncom 19. storočia v čase súmraku Starého západu a je kronikou zaberania pôdy a úsvitu nového súdnictva. Pôvodní obyvatelia boli nútení kočovať, opúšťať sídla svojich kmeňov a neustále si hľadať nový domov. Kmeň Osageov sa rozhodol, že podľa novo nastolených pravidiel si kúpia vlastné územie. Ako budúce sídlo ich kmeňa si vybrali nehostinné územie v Oklahome. Samé skaly, préria – miesto, aké by si pre život azda nikto nevybral. Belosi nevideli v kúpe takéhoto bezcenného územia problém a zem Indiánom z kmeňa Osage predali. Indiáni do zmluvy zakomponovali klauzulu o tom, že územie im nesmie byť odňaté ani za predpokladu, že by sa na ňom v budúcnosti našli akékoľvek nerastné suroviny, alebo minerálne zdroje. Či to tušili, je záhadou, ale naozaj sa tu začiatkom 20. storočia našla ropa. Obrovské ložiská ropy, ktoré sa stali pre belochov lákadlom s vidinou slušných balíkov peňazí. Indiánom z kmeňa Osage priniesli okrem peňazí najväčšie škody, aké mohli – škody na životoch. A práve tu sa začína príbeh, ktorý ako prvý rozpovedal žurnalista David Grann vo svojom bestselleri Vrahovia mesiaca kvetov: Vraždy v Osage a zrod FBI. Knihu vydalo aj u nás vydavateľstvo Absynt a bol to Leonardo DiCaprio, ktorý na ňu v roku 2016 získal práva a ktorý ho predstavil Martinovi Scorsesemu. „Keď som si prečítal knihu Davida Granna, okamžite som ju začal vnímať – ľudí, prostredie, dej – a vedel som, že ju musím sfilmovať. A bol som nadšený, že sa opäť stretnem s Leom, aby sme tento príbeh preniesli na filmové plátno,” povedal režisér, pre ktorého tak išlo už o 6. spoluprácu s DiCapriom (predtým Vlk z Wall Street, Prekliaty ostrov, Skrytá identita, Letec, Gangy v New Yorku).

Pozrite si trailer tu:

Milujúci vrah – manžel

DiCaprio, ktorého úloha Ernesta Burkharta bola výzvou a motiváciou, sa snažil nájsť pre túto postavu oporu. „Asimiloval som sa s kultúrou Osageov a stal sa zo mňa veľký chameleón,“ hovorí herec o Burkhartovi, „Mali sme veľa stretnutí s členmi komunity Osageov a boli nám neuveriteľne nápomocní. Mali sme niekoľko skvelých poradcov – bola to naozaj hlboká štúdia postavy pred samotným natáčaním.“

Vždy, keď to bolo možné, DiCaprio hľadal informácie z prvej ruky, niekedy od skutočných potomkov a príbuzných svojej postavy. Aj tak sa však ocitol pred jednou z najzložitejších a najkonfliktnejších hereckých úloh svojej kariéry. Burkhart prichádza do Oklahomy zranený z vojny, neschopný ťažkej práce a čosi ako dvojník, ktorého strýko zavesil ako naivnú návnadu na slobodnú Mollie. Po tom, čo sa stane spoluvinníkom sprisahania, stále cíti, že jeho láska je úprimná. „Spočiatku som sa obávala, že z Mollie urobia vedľajšiu postavu,“ spomína herečka, „A to mi tak trochu zlomilo srdce, pretože nemôžete rozprávať tento príbeh bez toho, aby ste sa venovali tomu, kto boli Osageovia, ako boli zneužívaní. Aj vďaka Leovi a jeho nadaniu zahrať dvojakosť v jednej úlohe tomu tak nakoniec nebolo a príbeh Marty vyrozprával komplexne.”

Foto: CinemArt

Úzka spolupráca s kmeňom Osage

Zdá sa, že režisér mal jasnú predstavu o tom, aký film chce nakrútiť. Zásadnými rozhodnutiami boli nielen tie, ktoré sa týkali obsadenia, ale aj veľmi úzka spolupráca s kmeňom Indiánov Osage. Nielen, že s nimi pri nakrúcaní (a pred ním) intenzívne komunikovali, ale aj jednu z hlavných lokácií nakrúcania si vybrali rezerváciu v Oklahome, v ktorej kmeň dodnes žije. Pri oslovovaní Osageov Scorsese spoznával ich históriu, kultúru, tradície a obavy, počúval ich príbehy, vypočul si ich sny a spolupracoval s komunitou v každej fáze výroby. Okrem toho trval na tom, aby sa k Osageom počas celého filmu pristupovalo s úctou a rešpektom, čím by sa zabezpečilo, že ich príbeh bude vyrozprávaný autenticky a pravdivo.

Scorsese sa vyjadril, že film sa natáčal na tradičnom území Osageov a vyjadril vďaku predkom, ktorí na tomto území v minulosti žili. DiCaprio sa im poďakoval za ich veľkorysosť pri ubytovaní filmového štábu a povedal: „S veľkou úctou a pokorou rozprávame tento neuveriteľne dôležitý príbeh.“

Náčelník Standing Bear pri požehnaní pozemku povedal: „Úcta, ktorú nám pán Scorsese a jeho tím preukázali, je viac, než sme dúfali. Takáto citlivosť je vítaná a je pokračovaním rešpektu, ktorý nám prejavil David Grann.“

Foto: CinemArt

Zaujímavosti zo zákulisia

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro a Lily Gladstone sa pre film naučili hovoriť po osagsky.

Zatiaľ čo Martin Scorsese spolupracoval s Robertom De Nirom a Leonardom DiCapriom na 16 filmoch, toto je prvýkrát, čo všetci traja pracovali spoločne na jednej snímke – a je to prvýkrát po 30 rokoch, čo Leonardo DiCaprio a Robert De Niro hrali vo filme spoločne, po ich prvej spolupráci vo filme „Život tohto chlapca“.

Ide o 21. spoluprácu Martina Scorseseho na celovečernom filme so strihačkou Thelmou Schoonmaker. Ich pracovný vzťah trvá už sedem desaťročí a Thelma je jedinou ženou, ktorá kedy získala tri Oscary v kategórii strih („Zúriaci býk“, „Letec“ a „The Departed“).

Kameraman filmu Rodrigo Prieto pôsobil ako kameraman troch hudobných videoklipov superhviezdy Taylor Swift – „The Man“, „Cardigan“ a „Willow“.

Paul Thomas Anderson navrhol Jacka Fiska Scorsesemu pre tento projekt po tom, ako s ním spolupracoval na filme „There Will Be Blood“, ktorý sa tiež odohráva v 20. rokoch minulého storočia. Fisk stavia svoje kulisy od základov, namiesto toho, aby využíval počítačom vytvorené modely: Haleov dom aj Molliin „vidiecky“ dom boli postavené od základov.

Postava, ktorú hrá Jesse Plemons, Tom White, bol skutočný texaský ranger a jeden z jediných agentov FBI, ktorým J. Edgar Hoover dovolil nosiť kovbojský klobúk.

Mnohé z kostýmov obsahovali kúsky, ktoré si herci z Osage priniesli z domu a ktoré patrili ich starým rodičom, ktorí žili v období zobrazenom vo filme.

Snímku Vrahovia mesiaca kvetov prináša do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 19. októbra.

Informačný servis