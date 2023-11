Do kín prichádza najfarebnejší animák roka Trollovia 3!

Do kín sa vracia najfarebnejší film plný lesku a remakov najväčších hudobných hitov. Už po tretíkrát vás roztomilí Trollovia na čele s princeznou Poppy prevedú rozprávkovou hudobnou ríšou a zažijete s nimi ďalšie hudobné dobrodružstvo od 16. novembra iba v kinách.

Trollia princezná Poppy mala vždy obrovskú slabosť pre svojho trochu nevrlého kamaráta Vetvoša. Po dvoch filmoch skutočného priateľstva a neúnavného flirtovania to začína byť vážne. Ako sa títo dvaja a zbližujú a spoznávajú ešte viac, Poppy zisťuje, že Vetvoš skrýva trochu nepríjemnú, ale veľmi vzrušujúcu kapitolu svojho života. Kedysi bol totiž členom populárnej chlapčenskej kapely BroZone. Kapela sa však rozpadla kvôli nešťastnej udalosti, ktorá spôsobila, že sa speváci úplne rozišli a išli každý svojou cestou. Jeden z nich však skončil v pazúroch dvoch všemocných popových naničhodníkov, ktorí prišli na to, ako po kvapkách vysávať jeho spevácky talent a využívať ho na ovládnutie hitparád a davov. Ale aj ten najväčší talent sa nakoniec vyčerpá a zajatému Floydovi pomaly dochádza čas. A tak kolegovia z kapely odhodia svoje staré spory (aspoň dočasne) a vydajú sa na nebezpečnú záchrannú misiu. Do misie sa, samozrejme, zapojí aj zamilovaná Poppy, ktorá bez Vetvoša neurobí ani krok sama. Na konci tejto dobrodružnej cesty na ňu však čaká, jedno veľmi trpké prekvapenie…

V slovenskom znení milovaného muzikálového animovaného filmu budete počuť hlasy Márie Čírovej, Romany Dang Vanovej, Petra Makranského, Andreja Bičana, Martina Kaprálika, Dávida Hartla, Martina Madeja, Bystríka Červeného, Daniela Fischera, Silvie Šuvadovej, Vladislava Plevčíka a ďalších.

Trollovia odštartovali svoju kariéru ako malá hudobná senzácia v roku 2016. Z „drobnej novinky” sa vypracovali na globálny trhák, ktorý spustil sériu produktov – seriál, digitálny obsah, živé zábavné predstavenie a atrakcie v parkoch, módne produkty, hračky a v neposlednom rade filmy. Do kín prichádza už 3. pokračovanie, čo pôvodne tvorcovia možno ani nepredpokladali, ale dnes po mnohých úspechoch hovoria, že „Svet Trollov sa stal jukeboxovou party, ktorú si nechcete nechať ujsť,” povedala prezidentka spoločnosti DreamWorks Animation Margie Cohn. Trollovia 3 sa zrejme stanú hitom predvianočného obdobia, a to najmä preto, že budú nielen ťažiť zo svojej úspešnej minulosti, ale najmä preto, že sľubujú úplne nové zážitky a zapôsobia na všetky druhy emócií. „Divákov čaká koktail smiechu a plaču a veríme, že z kina budú odchádzať úsmevom na perách a tanečným krokom,” povedala producentka Gina Shay, ktorá produkovala všetky tri časti Trollov, „Musíte ale zažiť ohromujúce vizuálne efekty a pohlcujúcu hudbu v plnom kino-zážitku! Bude to veľkolepá jazda, ktorá deťom zároveň ukáže, ako byť otvorenejší, láskavejší ku všetkým bytostiam, nie len v rodine.”

Producentka zároveň vyzdvihuje, že medzi Poppy a Vetvošom dochádza k zmene vzťahu, čo tvorcom umožnilo úplne nové podnety. „Z hľadiska príbehu a vtipu je osviežujúce mať novú dynamiku vzťahu, ktorú môžeme preskúmať. Najmä, keď sa pohybujú v nečakanom a komplikovanom rodinnom scenári,” povedala. Téma rodiny a sily rodinných pút bola pre tvorcov veľmi dôležitá a mala na nich samých veľký vplyv. „Pre mňa išlo o veľmi emocionálny film,” povedal jeden z režisérov Walt Dohrn, „Prinútil nás konfrontovať sa s problémami našich vlastných rodín. Hovorili sme o dôležitosti opätovného spojenia s rodinou. Pozrel som sa na svoje vlastné problémy spôsobom, akým som to predtým neurobil. A zmenilo ma to. Myslím si, že môj postoj k životu je po Trolloch 3 lepší.” Režisér zároveň dodáva: „V skutočnosti iba kážeme: Buďte milí. Svet by bol lepším miestom, keby bol taký každý človek.”

Najfarebnejší animák roka Trollovia 3 prináša do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 16. novembra.

