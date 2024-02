Do kín prichádza na 11 Oscarov® nominovaný film Chudiatko!

Vizionársky režisér Yorgos Lanthimos si berie pod drobnohľad tradičný príbeh o Frankensteinovi a stavia ho na hlavu vo svojom doteraz najtemnejšom komediálnom a vizuálne ohromujúcom filmovom diele. Film s hviezdnym obsadením na čele s Emmou Stone je ódou na posilnenie postavenia žien, hravo satirizuje spoločenské a rodové normy, lásku a sexualitu na nezabudnuteľnej ceste jednej ženy za sebapoznaním. Chudiatko prichádza do kín už 8.februára.

11 nominácií na Oscara – presne toľko si vyslúžil film Chudiatko, ktorý už tento štvrtok príde aj do našich kín. Porotu najprestížnejších filmových ocenení snímka očarila v týchto kategóriách: najlepší film, najlepšia herečka, najlepší herec vo vedľajšej úlohe, najlepšia réžia, najlepšia pôvodná filmová hudba, najlepšia kamera, najlepší adaptovaný scenár, najlepšie kostýmy, najlepšia výprava, najlepšie masky a najlepší strih.

Chudiatko, film od oceňovaného režiséra Yorgose Lanthimose a producentky Emmy Stone, prináša neuveriteľný príbeh o fantastickom vývoji Belly Baxter, mladej ženy, ktorej vrátil život geniálny a nekonvenčný vedec Dr. Godwin Baxter. Pod Baxterovou ochranou Bella túži po poznaní sveta a ľudí. Hladná po skúsenostiach, ktoré jej chýbajú, utečie s Duncanem Wedderburnem, prefíkaným a zhýralým právnikom, do víru dobrodružstiev naprieč kontinentmi. Bella nepodlieha predsudkom doby a zasadzuje sa za rovnoprávnosť a slobodu.

Keďže nemá prakticky žiadne skúsenosti so svetom a nie je spútaná žiadnymi konvenciami, robí si na veci názor sama a vytvára si vlastné zážitky, skúsenosti. Nesmierne dôležitou súčasťou jej príbehu je jej sexualita. Jej postave nikto nikdy nepovedal, že by bolo niečo zlé na tom, keď si užíva sex alebo slobodu robiť si, čo chce a kedy chce. Jej schopnosť skúmať sex bez pocitu viny z nej robí modernú hrdinku. „Bella je o odomknutí a prijatí toho, čo znamená byť ženou,” myslí si Emma Stone, „Čo znamená byť odvážnou a slobodnou. V duchu spoločenských konvencií je človek nastavený na to, aby myslel na to, či ho majú ľudia radi a čo ešte môže a čo nie. Ona na to nemyslí.” A nielen v otázke sexuality, ale celého sveta a života, ktorý objavuje až s detskou radosťou a zvedavosťou.

Pozrite si trailer tu:

Popri sexualite sa ale film pozerá aj na patriarchálnosť nášho sveta. Muži majú tendenciu Bellu ovládať, no ona si to ani len nepripúšťa, pretože to vlastne nepozná, neuvedomuje si to a je prirodzene samostatná. Scenárista Gray hovorí. „Bella je nielen hlavnou hrdinkou, ale je aj protipólom mužských postáv. Práve jej schopnosť zostať verná svojej ľudskosti a využiť svoje skúsenosti na objavenie zmyslu života ju robí obdivuhodnou. Jej zvedavosťou disponujú všetci ľudia, túžia po nových životných skúsenostiach, no často sú spútaní konvenciami.”

Film prináša jediečný pohľad na vedu, na vedcov, ale aj na predpoklad života, aký by sme mohli viesť, ak by sme neboli v okovách spoločenských konvencií, zážitkov, skúseností a vzorcov.

Príbeh sa odohráva v Londýne, Lisabone, Paríži a na zaoceánskej lodi, kam všade sa Bella dostáva a vychutnáva si život plnými priehrštiami. Zďaleka však nie iba pozitívnymi zážitkami.

Okrem Emmy Stone si vo filme vychutnáte herecké výkony v podaní umelcov, akými sú Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe a ďalší.

Jedinečný príbeh prináša do slovenských kín distribučná psoločnosť CinemArt SK už 8. februára.

