Do kín ide Haikyu!! Nový anime zážitok plný volejbalovej vášne a rivalstva

Pri napínavých akčných súbojoch nemusia vždy rinčať meče. V novom anime Haikyu!! The Dumpster Battle na zaslúžené víťazstvo totiž stačia dobre mierené smeče. V tejto anime novinke je volejbal všetkým – priestorom pre ambicióznych outsiderov, tvrdú makačku, vybičované emócie, športovú akciu plnú zvratov, napínavé fér aj nefér súboje, ale predovšetkým súperenie medzi dvoma nezmieriteľnými stredoškolskými tímami. Mačkám aj Havranom ide o všetko – dokázať, kto je najlepší, raz a navždy. Dokážu však Šójó Hinata a Tobio Kagejama prehltnúť vzájomnú nevraživosť a spolupracovať, aby ich tím Karasuno vôbec mal šancu proti rivalom z Nekomy v zápase, po ktorom už nebude žiadna odveta? Dozvieme sa to už 30. mája, kedy Haikyu!! The Dumpster Battle vstupuje do slovenských kín v distribúcii Itafilmu.

Základom pre film je rovnomenná manga Haruiči Furudateho Haikyu!!, ktorá vychádzala na pokračovanie v časopise Weekly Shonen Jump vydavateľstva Shueisha v rokoch 2012-2020, spolu v 45 zväzkoch. Obľúbenú volejbalovú ságu o ambicióznych outsideroch do filmovej podoby dostal Susumu Micunaka ako scenárista a režisér. Takahiro Kišida mal na starosti výtvarnú stránku postáv a Takahiro Čiba zase animácie. O hudbu sa postarali Juki Hajaši a Asami Tačibana. V slovenských kinách ho uvidíme v pôvodnom znení s českými titulkami.

Kým budete čakať na Haikyu!! The Dumpster Battle v kine, čo takto oprášiť volejbalku a vyskúšať pár smečov, keď najbližšie pôjdete von s kamošmi?

Trailer:

EXKLUZIVNE V KINÁCH OD 30. MÁJA 2024!

