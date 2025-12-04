Machala avizuje nový zákon, lebo slovenčina je utlačovaná. Bude sa musieť slogan „Just do it“ prekladať?

Ministerstvo kultúry pripravuje zákon o štátnom jazyku. V relácii spravodajskej televízie TA3 to uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala. Ozrejmil, že počas prvých dvoch rokov vlády sa v rezorte kultúry venovali najmä legislatívnej činnosti a „menej populárnym“ krokom z programového vyhlásenia vlády.
Zákon o štátnom jazyku
Projekty z neho podľa Machalu rozbehli tak, aby boli výsledky viditeľné už počas aktuálneho funkčného obdobia. V legislatívnej činnosti im mal ostať už len jeden zásadný zákon, a to spomínaný zákon o štátnom jazyku.
„Máme aj v programovom vyhlásení vlády, že chceme dať viac váhu slovenskému jazyku, keďže cítime v posledných rokoch, že vo verejnom priestore je slovenčina utlačovaná a na ústupe. Prioritne mám na mysli možno jazyk, ktorý používa aj mladá generácia, kde sa veľmi presadzujú americké, anglické alebo cudzojazyčné výrazy,“ objasnil.
Machala priblížil, že predchádzať tomu chcú tak, že v médiách či verejných priestoroch by mala byť dodržiavaná čistota slovenského jazyka. Ako príklad uviedol francúzsku legislatívu, kde podľa jeho slov aj našli inšpiráciu. Vysvetlil tiež, vo Francúzsku majú v legislatíve, že všetky zahraničné nápisy sa musia prekladať do francúzskeho jazyka. Ako príklad uviedol nápis istej značky „Just do it“, spomenul aj zahraničné logá.
Slovenčina ako dynamický jazyk
„Samozrejme nejde o značky, ktoré sú celosvetovo známe, a kde to nie je až tak prípustné. Ale keď majú reklamné slogany a nejaké marketingové stratégie a prezentácie, tak to všetko musí byť výhradne vo francúzskom jazyku,“ ozrejmil.
„Zase nebudeme z toho robiť 19. storočie,“ zdôraznil Machala podotýkajúc, že už vidí komentáre niektorých politikov či médií, že sa vracajú niekde na začiatok 19. storočia a chcú zo slovenčiny urobiť nejakú staromilskú reč.
„To určite nie, veď každý jazyk sa vyvíja a slovenčina je veľmi dynamický jazyk, čo je dobré. Myslím si, že tak to aj má byť. Slovenčina prijíma veľa zahraničných slov a transformuje si ich do svojho portfólia. Ale musíme trošku zatiahnuť tú ručnú brzdu, lebo tých zahraničných a cudzích výrazov sa nám už dostáva do jazyka príliš veľa,“ povedal Machala.
Ako ďalej, ministri
Poukázal, že bez slovenčiny, ako jazyka, ktorý je základným znakom národa, by sme neboli ani ako národ. Rezort kultúry, ktorý má aj zo zákona povinnosť chrániť a rozvíjať štátny jazyk, sa touto témou musí zaoberať.
Machala dostal hneď v úvode relácie otázku, prečo prišiel do relácie „Ako ďalej, ministri“ on, a nie ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Vyjadril sa, že je trochu zaskočený názvom relácie, poznamenal, že dúfa, že to ľudia nebudú brať tak, že by mal záujem o takýto post.
„Pani ministerka určite veľmi rada príde do akejkoľvek ďalšej relácie. Momentálne máme veľa práce okolo Programu Slovensko, v rámci eurofondov, je to je priorita,“ vravel. Doplnil, že Šimkovičová dostala aj viacero úloh na výjazdových rokovaniach vlády, a teda je veľmi pracovne vyťažená a poprosila ho, aby ju zastúpil.