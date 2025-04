dm štartuje spoluprácu s Packetou

Od apríla si zákazníci dm môžu vybrať nový spôsob doručovania svojich online objednávok prostredníctvom spoločnosti Packeta. Vďaka tejto spolupráci sa opäť zjednodušuje preprava zákazníckych objednávok, a to najmä vďaka najširšej sieti výdajných miest a samoobslužných boxov, ktorými Packeta disponuje ako líder na trhu v doručovaní na Slovensku.

Od 1. apríla pribudla pre online zákazníkov dm nová možnosť doručovania ich objednávok, a to prostredníctvom spoločnosti Packeta, ktorá udáva trendy v logistike a svojou sieťou efektívne pokrýva celé Slovensko. Zákazníci si môžu dať svoj tovar doručiť z dm až do 3184 bodov, či už výdajných miest, alebo samoobslužných schránok Z-BOX, ktorých je z celkového počtu aktuálne 2334. Objednávky z dm si tak zákazníci môžu dať komfortne doručiť na výdajné miesto alebo do Z-BOX-u v blízkosti svojho bydliska či pracoviska, prípadne priamo na adresu. Pri nákupe do 49 eur ide o spoplatnenú službu sumou 2,45 eura pre registrovaných zákazníkov, sumou 3,75 eura pre neregistrovaných zákazníkov a nad 49 eur je táto služba zdarma. Dodanie zásielky trvá 2 až 3 pracovné dni.

„Spolupráca so spoločnosťou Packeta je pre nás ďalším krokom k naplneniu našej vízie – neustále zlepšovať naše produkty a služby tak, aby sme zákazníkom prinášali nielen vyššiu hodnotu, ale aj ešte väčšiu dostupnosť. Verím, že táto spolupráca nielen zlepší dostupnosť nášho e-shopu, ale zároveň nám otvorí nové možnosti, ako uspokojiť rastúce potreby našich zákazníkov,“ hovorí konateľ spoločnosti dm drogerie markt Martin Podhradský.

„Sme presvedčení, že vďaka strategickému umiestneniu svojich výdajných miest a Z-BOX-ov spolu s intuitívnou aplikáciou a vysokou kvalitou svojich doručovacích služieb ešte viac zlepšíme zákaznícku skúsenosť pri online nákupoch v dm,“ dodáva Matúš Baus, Head of Network spoločnosti Packeta Slovakia.

Pri online nákupe v e-shope dm alebo v aplikácii Moja dm sa zákazníci môžu spoľahnúť aj na online exkluzívne kupóny, uplatňovanie bodov, overenie dostupnosti produktov či poradenstvo prostredníctvom živého vysielania dmLIVE v Mojej dm-App.

Informačný servis