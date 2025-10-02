dm otvára v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku, ponúkne širší sortiment či nové služby

Predajňa sa bude nachádzať v nákupnom centre CityMarket na Dolnočermanskej ulici v Nitre.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
Dm drogerie markt.jpg
Foto: dm drogerie markt
Nitra Ekonomika Ekonomika z lokality Nitra

dm drogerie markt otvára vo štvrtok v nákupnom centre CityMarket na Dolnočermanskej ulici v Nitre svoju najväčšiu predajňu na Slovensku s rozlohou viac ako 748 metrov štvorcových. Nová predajňa ponúkne širší sortiment produktov vrátane značky dmBio, kórejskej kozmetiky, produktov pre tehotné mamičky a deti, a zároveň vyšší štandard služieb.

Regionálna manažérka Melánia Tkáčová zdôraznila, že zákazníci získajú väčší komfort a lepší zážitok z nakupovania vďaka atraktívnejšiemu usporiadaniu a novým službám.

Medzi novinkami je najväčšie odberné miesto pre online objednávky – dm Box, a plniaca stanica na tri druhy pracích prostriedkov a prípravok na ručné umývanie riadu planet pure v bio kvalite, ktoré si zákazníci môžu opakovane dopĺňať do vlastných nádob.

Spoločnosť dm drogerie markt pôsobí na Slovensku od roku 1995 a prevádzkuje 163 predajní. Zamestnáva 2 689 ľudí a pôsobí v 14 krajinách. Jej filozofiou je klásť zákazníka na prvé miesto, čo vyjadruje aj slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“.

Firmy a inštitúcie: dm drogerie markt
Okruhy tém: Kozmetika Predajňa
