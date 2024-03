Djokoviča zdolal v Indian Wells hráč druhej stovky rebríčka. Je to zázrak, vraví dvadsaťročný Talian Nardi (video)

Tretie kolo turnaja ATP Masters v americkom Indian Wells bolo konečnou pre srbského tenistu Novak Djokoviča. Svetová jednotka šokujúco nestačila na hráča druhej stovky rebríčka Taliana Lucu Nardiho a prehrala 4:6, 6:3, 3:6.

Nardi má 20 rokov a v rebríčku ATP vo dvojhre mu pred turnajom v Indian Wells patrila až 123. priečka. Stal sa renkingovo najnižšie postaveným hráčom, ktorý zdolal Djokoviča na najprestížnejších turnajoch Grand Slamu alebo ATP Masters 1000 od marca 2008, keď nad ním zvíťazil Juhoafričan Kevin Anderson, vtedy 122. hráč singlového počítačového poradia.

Zahral 34 víťazných úderov

Nardi si proti Djokovičovi pomohol šiestimi esami a to posledné vypálil pri mečbale v treťom rozhodujúcom sete za stavu 5:3 a 40:15 pri svojom podaní. Okrem toho zahral 34 víťazných úderov a využil tri z jedenástich brejkbalov.

„Je to zázrak. Mám 20 rokov, nachádzam sa v druhej stovke rebríčka a zdolal som Djokoviča. Dosť šialené,“ povedal Nardi v prvej reakcii pre Tennis Channel.

„Až do tohto zápasu ma nikto nepoznal. Dúfam, že ľudia si ho náležite užili. Som superšťastný, že som to dokázal,“ dodal Nardi, ktorý si v osemfinále zmeria sily s Američanom Tommym Paulom.

Do súťaže sa dostal ako lucky loser

Postup Nardiho je o to prekvapujúcejší, že do hlavnej súťaže sa dostal ako tzv. lucky loser, čiže šťastný náhradník. Vo finále kvalifikácie prehral s Belgičanom Davidom Goffinom v troch setoch a do hlavnej súťaže sa dostal po zranení Argentínčana Tomása Martina Etcheverryho.

„Ako ,lucky loser‘ nemal čo stratiť, ale hral výborne a postúpil zaslúžene. Skôr som sklamaný zo seba a úrovne svojej hry,“ skonštatoval Djokovič na adresu súpera aj samého seba. Päť zo svojich 98 titulov vo dvojhre na hlavnej profiúrovni získal 36-ročný Srb práve v Indian Wells.

„On mal svoj výborný deň a ja zase zlý. Treba to akceptovať, lebo aj prehry sú súčasť športu,“ dodal „Nole„.

Namále mal v 3. kole aj ďalší vysokopostavený hráč. Turnajová štvorka Rus Daniil Medvedev potreboval tri sety na postup cez Američana Sebastiana Kordu a zvíťazil 6:4, 5:7, 6:3. Jeho najbližším súperom bude Bulhar Grigor Dimitrov.