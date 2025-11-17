Divočina na RFA turnaji v Košiciach. Slovenský bojovník sa po zápase pobil aj s fanúšikom - VIDEO

Bojová organizácia Real Fight Arena usporiadala turnaj číslo 26 v metropole východu. Pozornosť pútali viaceré vyrovnané súboje, no azda celé podujatie zatienil nevhodný incident.
Slovenský bojovník Matyas Viszlay po víťazstve nad Dominikom Drapáčom preliezol pletivo a vybral sa ku konkrétnemu divákovi, s ktorým sa pustil do pästnej výmeny.
Zasahovať museli usporiadatelia, ale aj bežní priaznivci na turnaji v košickej Steel Arene. Údajne ho fanúšik častoval vulgárnymi nadávkami ešte pred začiatkom súboja.
„Nechcel som mu ublížiť,“ povedal Viszlay, ktorý dostal pokutu od organizácie. Najprv ukázal zrejme na toho priaznivca prostredník a následne sa za ním vybral.
„Po zápase som mu ukázal nejaké gesto a on na mňa zakričal niečo v zmysle, nech idem dole. V emóciách som preskočil klietku a pribehol k nemu, kde som mu chcel vynadať. On sa však rozbehol proti mne s údermi. Nechcel som mu ublížiť, ale strčil ma na zem, takže som ho len jednoducho prehodil,“ reagoval Viszlay, ktorý kedysi pôsobil v Oktagone či poľskej KSW.
„V žiadnom prípade to nebola chyba ochranky. Naopak, tú situáciu veľmi rýchlo zvládla upokojiť, aby sa ďalej nevyhrotila. Chyba bola na strane Viszlaya, ktorý sa nechal vyprovokovať. Fanúšik mu pri nástupe niečo povedal a urazil ho, ale Matyas ako profesionál by si mal udržať nervy na uzde,“ priblížil pre web sport.cz šéf RFA Boris Marhanský.
Finančné prostriedky z pokuty za nevhodné správanie sa bojovníka sa použije na dobročinné účely.